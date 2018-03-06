В Приамурье 8 марта две Марты и один Мартын отметят дни рождения

В Амурской области восемь женщин носят имя Марта, также в регионе проживают три Мартина и два Мартына. При этом, по информации амурского отделения Пенсионного фонда, две Марты и один Мартын родились 8 марта.

Имя Марта было популярным в 30-60-е годы, оно было символом женского движения за мир и равноправия. Международный женский день появился не сразу. В трудовых книжках 20-х годов, которые хранятся в благовещенском музее истории пенсий, в марте значатся только два выходных праздничных дня: 12 марта – День низвержения самодержавия и 18 марта – День Парижской коммуны.

В 1921 году по решению второй Коммунистической женской конференции было решено праздновать женский день в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года как одному из событий, предшествовавших Февральской революции. День был рабочим. Дата была посвящена «мужественным женщинам», достигшим успехов в «мужских» профессиях.

В календаре праздничных выходных дней 8 марта появилось в СССР только в 1966 году. Постепенно праздник потерял феминистскую окраску и стал символом женственности и весны.