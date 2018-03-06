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сегодня, 15:05 0

Еще одна авиакомпания вводит «плоские тарифы» для перелетов на Дальний Восток

Еще одна авиакомпания вводит «плоские тарифы» для перелетов на Дальний Восток
Фото: voicesevas.ru

С 2018 года «плоские тарифы» для перелетов на Дальний Восток вводит авиакомпания «Россия». Благодаря этому в текущем году дополнительно смогут приобрести авиабилеты по доступной цене 900 тысяч человек.

Об этом в ходе итогового заседания коллегии Минвостокразвития РФ во Владивостоке рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Он напомнил, что стоимость билетов туда и обратно у «Аэрофлота» в 2018 году составляет 25 тысяч рублей, у «России» – 22 тысячи.

«Помимо этого, из федерального бюджета субсидируются авиаперелеты для жителей Дальнего Востока – студентов, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Льготными авиабилетами в 2017 году воспользовались 600 тысяч человек. Сегодня правительство России планирует расширить программу на многодетные семьи, чтобы многодетные родители, а их на Дальнем Востоке 74,2 тысячи, тоже могли пользоваться льготными авиабилетами», – цитирует Александра Галушку пресс-служба Минвостокразвития.

Как сообщало Амур.инфо, «плоские тарифы» распространяются на авиарейсы ПАО «Аэрофлот» по направлению из Москвы в такие дальневосточные города, как Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Магадан.

Пресс-служба Минвостокразвития пишет, что в 2018 году «плоский тариф» может быть распространен также на Анадырь, Якутск и Благовещенск.

«Плоские тарифы» авиабилетов экономического класса «Аэрофлот» ввел три года назад. «Плоские тарифы» – это тарифы с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, они действуют в течение всего года. Авиабилеты по «плоским тарифам» дешевле, чем билеты по минимальному тарифу. Их можно приобрести при перелете как в одну сторону, так и туда-обратно, но запрещено сдавать и изменять даты поездки, сообщает Avianity.ru.

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#транспорт

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