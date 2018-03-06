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сегодня, 14:32 0

Садоводы Свободного вырастили к 8 Марта три тысячи тюльпанов

Садоводы Свободного вырастили к 8 Марта три тысячи тюльпанов

В Амурской области продолжается подготовка к празднованию Международного женского дня. Так, в городе Свободный садоводы вырастили к 8 Марта три тысячи тюльпанов, сообщает ОТР.

Такое количество цветов в свободненской оранжерее вырастили впервые. Тюльпаны считаются капризными растениями, им нужно много тепла и света. Садоводы говорят, что выращивать их сложно, особенно в холодных регионах. В Амурской области необходимые условия есть только в двух оранжереях. В «Свободненском плодопитомнике» цветы растут в отдельных горшках. Луковицы высаживают в начале ноября. Несмотря на затраты электроэнергии, местные тюльпаны все равно в два раза дешевле, чем привозные.

«Выращивание тюльпанов – это дорогое удовольствие. Себестоимость порядка 60 рублей. Сюда включена и закупка луковиц, и горшки, и земля, и обогрев, но мы сильно цены не накручиваем, потому что у нас большой объем, и прибыль свою мы имеем», – говорит сотрудница Оксана Макарова.

Тюльпаны в свободненской оранжерее продают по 80 рублей за штуку. За цветами туда приезжают в основном оптовики.

Сюжет: otr-online.ru

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#праздники #Свободный

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