В Приамурье женщины живут на 11 с половиной лет дольше мужчин

Женщины составляют почти 53 % населения Амурской области – 422,5 тысячи человек. На каждую 1 000 мужчин приходится 1 114 представительниц прекрасного пола. Более половины из них – 51,2 % – находятся в трудоспособном возрасте. Амурстат сделал статистическую подборку к 8 марта.

Среди городского населения на начало 2017 года доля женщин составила 53,9 %, среди сельского населения – 50,2 %. Численный перевес достигается в основном за счет женщин старших пенсионных возрастов. Перевес женщин в старших возрастных группах вызван более высоким уровнем смертности мужчин. Общий коэффициент смертности мужчин выше коэффициента смертности женщин в 1,4 раза, в трудоспособном возрасте – в 3,3 раза.

В 2016 году средняя продолжительность предстоящей жизни женщин составила 74,2 года (мужчин – 62,7 года). Таким образом, разрыв в продолжительности жизни составил 11,5 года в пользу женщин.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из всех женщин в возрасте 16 лет и старше 55,5 % состояли в браке. В 2002 году эта цифра была выше – 57. Никогда не состояли в браке 16 % амурчанок (в 2002 году – 17 %), 29 % разошлись или овдовели (в 2002 году – 25 %). В сельской местности доля женщин, состоящих в браке выше, чем в городской (59,7 % против 53,6 %).

Образовательный уровень женщин в среднем выше, чем мужчин. Перепись 2010 года показала, что из 1 000 женщин в возрасте 15 лет и старше высшее и послевузовское образование имеют 214 женщин, 379 – незаконченное высшее и среднее специальное, 53 – начальное профессиональное, 151 – общее среднее и 128 – неполное среднее и начальное (у мужчин эти показатели, соответственно – 163, 333, 86, 193 и 214). На 1 000 женщин в возрасте старше 20 лет с высшим и послевузовским образованием приходится 11 кандидатов и докторов наук.

При этом уровень участия в рабочей силе у женщин ниже, чем мужчин. Так, в 2017 году этот показатель у мужчин составлял 74,2 %, у женщин – 62,6 %. Уровень занятости у прекрасной половины только 58,6 %, а у мужчин – 70,2 %. Численность женщин, занятых в экономике, увеличилась за год на 0,4 тысячи человек (0,2 %).

Наибольший перевес численности женщин наблюдается в таких видах экономической деятельности, как образование (в 5,4 раза), здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 6 раз), торговля, общественное питание и сфера услуг (в 2,5 раза). При этом они менее активно, чем мужчины, занимаются предпринимательской деятельностью.

Уровень безработицы среди женщин составил в 2017 году 6,3 % (среди мужчин – 5,5 %).

Перепись зафиксировала наличие домохозяйств, состоящих из матерей-одиночек с детьми. Из 240 тысяч домохозяйств, учтенных при переписи, 34 тысячи (14 %) – это домохозяйства, состоящие из матерей с детьми, у половины которых возраст детей не превышает 18 лет.