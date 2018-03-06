Хоккейная команда «Амурские рыси» рискует остаться без места для тренировок

Амурский хоккей набирает обороты. Однако ребятам из команды «Амурские рыси» скоро негде будет тренироваться. В Благовещенске для них не хватает ледовых площадок.

Ребята из команды «Амурские рыси» совсем недавно стали победителями всероссийского турнира, выиграв все матчи, а самый разгромный счет был 19:0. «Первые три команды были легкие, потом, когда уже полуфинал, команда была тяжелая», – говорит игрок команды «Амурские рыси» Валерий Алексеев.

Хоккей к тому же довольно затратный вид спорта. Экипировка для ребенка лет пяти обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Платить приходится и за поездки на соревнования. С 17 по 23 февраля в городе Дмитров Московской области состоялся турнир. На финальную часть приехали восемь команд из Московской, Тульской, Челябинской, Архангельской, Саратовской, Амурской областей, Республик Татарстан и Чувашия. «Поездка была полностью на плечах родителей. Принимающая сторона, конечно, обеспечивала питание, проживание. Основное было приехать», – рассказал председатель правления команды «Амурские рыси» Леонид Ильин.

Ни тренеры, ни родители на эти трудности не жалуются. Главная проблема – катастрофически не хватает льда. «Рыси» тренируются на базе школы № 26 в коробке, которую, кстати, своими силами построили пару лет назад. С приходом весны тренироваться станет негде. На стадионе «Спартак» для «Амурских рысей» пока не могут выделить время для тренировок.

«На сегодня проблема – это нехватка льда. До 15 марта и наш лед растает. К сожалению, в "Спартаке" для нас времени не хватает. Осенью брали часы в аренду на "Спартаке", сейчас пока не получается . С директором вели переговоры, но он сказал, что нет времени», – говорит председатель правления команды «Амурские рыси» Леонид Ильин.

В планах команды на ближайшее время – подготовка к турнирам как городского и областного, так и всероссийского уровней.