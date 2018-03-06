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Хоккейная команда «Амурские рыси» рискует остаться без места для тренировок

Хоккейная команда «Амурские рыси» рискует остаться без места для тренировок

Амурский хоккей набирает обороты. Однако ребятам из команды «Амурские рыси» скоро негде будет тренироваться. В Благовещенске для них не хватает ледовых площадок.

Ребята из команды «Амурские рыси» совсем недавно стали победителями всероссийского турнира, выиграв все матчи, а самый разгромный счет был 19:0. «Первые три команды были легкие, потом, когда уже полуфинал, команда была тяжелая», – говорит игрок команды «Амурские рыси» Валерий Алексеев.

Хоккей к тому же довольно затратный вид спорта. Экипировка для ребенка лет пяти обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Платить приходится и за поездки на соревнования. С 17 по 23 февраля в городе Дмитров Московской области состоялся турнир. На финальную часть приехали восемь команд из Московской, Тульской, Челябинской, Архангельской, Саратовской, Амурской областей, Республик Татарстан и Чувашия. «Поездка была полностью на плечах родителей. Принимающая сторона, конечно, обеспечивала питание, проживание. Основное было приехать», – рассказал председатель правления команды «Амурские рыси» Леонид Ильин.

Ни тренеры, ни родители на эти трудности не жалуются. Главная проблема – катастрофически не хватает льда. «Рыси» тренируются на базе школы № 26 в коробке, которую, кстати, своими силами построили пару лет назад. С приходом весны тренироваться станет негде. На стадионе «Спартак» для «Амурских рысей» пока не могут выделить время для тренировок.

«На сегодня проблема – это нехватка льда. До 15 марта и наш лед растает. К сожалению, в "Спартаке" для нас времени не хватает. Осенью брали часы в аренду на "Спартаке", сейчас пока не получается . С директором вели переговоры, но он сказал, что нет времени», – говорит председатель правления команды «Амурские рыси» Леонид Ильин.

В планах команды на ближайшее время – подготовка к турнирам как городского и областного, так и всероссийского уровней.

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#дети #спорт

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    6 часов назад

    Бодрячок, помоги нашим молодым хоккеистам

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    У нас же губернатор хоккеист, наверняка должен помочь

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    6 часов назад

    Gangstarr

    У нас же губернатор хоккеист, наверняка должен помочь



    Странная логика. Так-то губернатор - это человек. И он наверняка должен помогать всем людям.

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