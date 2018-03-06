В Приамурье весной ждут знаменитый Московский театр юного зрителя

Фото: moscowtyz.ru

В 2018 году в Амурской области, в рамках общероссийской федеральной программы «Большие гастроли», планируются гастроли сразу нескольких театров, в том числе знаменитого московского ТЮЗа. Театры Амурской области, в свою очередь, отправятся покорять зрителей на сценах других регионов.

Ежегодная общероссийская программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории, сказано на сайте регионального минкультуры. В Приамурье в рамках этой программы в мае ждут Московский ТЮЗ.

«Театр приедет дней на 5-6. Он еще захватит город Свободный. МТЮЗ – это тот, где работают знаменитые режиссеры в театральной общественности: Генриетта Яновская и Кама Гинкас. Может быть, Кама Гинкас приедет сюда вместе со своим коллективом. Должны приехать такие актеры, как Шакуров, Баринов, Гордин. Еще пока обсуждается перечень спектаклей, которые могут дать на нашей сцене. Она у нас примерно такая же по ширине, как у них, а вглубь у них побольше. Дело в том, что в этом театре художником по декорациям работает известный сценограф Бархин. У него очень сложные декорации, и они к нам будут отправлять полноценные декорации и привезут только те спектакли, которые смогут встать на нашей сцене», – поделилась Татьяна Бедина, директор Амурского театра драмы.

В сентябре по программе «Большие гастроли» в Благовещенск должен приехать якутский Русский драматический театр имени Пушкина. В это же время в Республику отправится и коллектив Амурского театра драмы.

«Сейчас уточняются даты, репертуар. Насколько я знаю, так же как во время гастролей по Дальнему Востоку, центральным событием станет "Горький хлеб Албазина". Потому что из Якутска все начиналось в 17 веке, и у нас действующие лица в якутском остроге. То есть этот спектакль обязательно будет в программе. Это история, которой мы связаны и с Якутском тоже», – рассказала Нина Дьякова, руководитель литературно-драматической части Амурского областного театра драмы.

Областной театр драмы попадает в эту федеральную программу второй год подряд. В 2017 году со своими спектаклями коллектив побывал в нескольких дальневосточных регионах: Хабаровске, Владивостоке, Биробиджане. Как рассказали в театре, по программе из федерального бюджета оплачивается дорога коллектива и провоз багажа: к примеру, во время гастролей в 2017 году, для декораций театр нанимал две большие фуры. Часть средств софинансирует бюджет региона.

Амурский областной театр кукол в федеральной программе участвует впервые: с 10 по 18 ноября труппа покажет спектакли в Хабаровске. Планируется, что юные хабаровчане увидят спектакли «Доктор Айболит», «Белоснежка и Краснозорька» и «Девочка Снегурушка». В это же время Хабаровский краевой театр кукол привезет и покажет юным зрителям Приамурья такие постановки, как «Поросята Карибского моря», «Колобок» и «Терёшечка».

«Это очень хорошая программа. Жаль, что не все наши заявки удовлетворены. Мы еще хотели в Воронеж съездить. Их театр был у нас в 2013 году. Они в это время будут в другом месте, и поэтому нас могли принять в сентябре с гастролями. Но не удовлетворили, к сожалению, нашу просьбу руководство программы. В приоритете, видимо, все-таки обменные гастроли», – рассказала Лидия Потёмкина, и.о. директора Амурского областного театра кукол.