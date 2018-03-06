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сегодня, 12:37 1

В Приамурье семья выхаживает двух медвежат, разлученных с матерью

В Приамурье семья выхаживает двух медвежат, разлученных с матерью
Фото: instagram.com

В Мазановском районе в доме охотоведа Сергея Сергеева появились необычные питомцы. Он и его супруга сейчас выхаживают двух медвежат месячного возраста. Косолапые оказались у мужчины случайно.

Сергей Сергеев – служащий амурского охотуправления по Мазановскому району. Мужчина рассказал ИА «Амур.инфо», что в районе велась заготовка леса. Одно из деревьев упало на берлогу, оттуда выбежала медведица. В берлоге люди обнаружили двух маленьких медвежат. Их отвезли на автомобиле в село Белоярово, затем косолапых забрал к себе Сергей.

Косолапых кормят молоком из бутылочки с соской. Режим питания – каждые два часа. Как лучше содержать таких питомцев, супруги в настоящее время изучают. При этом охотовед считает, что люди поторопились забрать медвежат из берлоги.

«Не стоило этим лесозаготовителям лазить в берлогу. Медведица выбежала, и, по нашему мнению, процентов 70, что она бы в итоге вернулась», – говорит Сергей.

Как сообщает управление по охране животного мира Амурской области, дальнейшая судьба малышей еще не решилась. Сейчас служащие управления подыскивают реабилитационный центр, готовый взять на себя заботу о маленьких хищниках и их последующую адаптацию.

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#животные #природа

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