Здание магазина «Меркурий» должны восстановить до 1 октября

«Мы провели совещание с собственником, определили сроки – до 1 октября текущего года. В настоящее время по этому зданию выполнено обследование технического состояния несущих конструкций перекрытия. Ненесущие балки изготовлены из железобетона, они находятся в работоспособном состоянии», – уточняет Виталий Александрович.

Сейчас в строении, расположенном в центре Благовещенска, проводятся противоаварийные работы – нужно защитить здание от осадков. Строители сооружают навес. «Параллельно будет вестись разработка проекта восстановления чердачного перекрытия и крыши. После того как проект будет готов, начнутся восстановительные работы», – добавил Виталий Ребизант.

По предписанию государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области, собственнику дали срок до 1 октября 2018 года. Однако начальник ведомства полагает, что работы завершатся раньше. «Собственник заинтересован в максимально быстром проведении работ, поэтому здесь все будет зависеть от сроков проектирования и согласований. Возможно, все завершится к июлю-августу», – предполагает Виталий Александрович. Также собственнику выданы предписания по демонтажу рекламных вывесок с фасада.

Здание, пострадавшее от пожара 11 февраля, является памятником архитектуры регионального значения. До революции 1917 года в нем располагался магазин смешанных товаров торговца Игнатова. После революции строение национализировали. Последующая история магазина была связана с торговлей.

Пока нет проекта восстановления здания, невозможно установить объем трат на ремонт. «Все будет определяться проектом. Конечно, речь идет о миллионах. Все этапы – от проекта до ремонта – оплачивает собственник. Кроме того, он несет убытки и по арендаторам; и прямых, и косвенных убытков много», – отмечает начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Собственник магазина «Меркурий» – физическое лицо, его данные не называют.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожар в историческом здании произошел 11 февраля 2018 года. Из помещений эвакуировали 44 человека, в том числе 8 детей. На тушении возгорания работали 35 человек и 11 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия не было.

В ноябре 2016 года горела кровля «Меркурия». По информации главного управления МЧС России по Амурской области, возгорание произошло в результате неосторожности рабочих, разогревавших битум прямо на крыше. При пожаре в 2016 году также никто не пострадал.