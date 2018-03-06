В Благовещенске водитель врезался в стоящий автомобиль и скрылся

Во вторник, 6 марта, около 8 часов утра в Благовещенске случилось дорожно-транспортное происшествие. На участке улицы Зейской между переулком Святителя Иннокентия и улицей Шевченко неизвестный водитель на неустановленном автомобиле въехал в стоящий автомобиль Toyota Fiеlder и скрылся.

По информации городского отдела ГИБДД, предположительно, водитель находился за рулем хэтчбэка темно-серого цвета. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия или самого водителя. Любую информацию об этом ДТП или скрывшемся водителей просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86 или в дежурную часть по номеру 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Екатерина PL