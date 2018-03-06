В Благовещенске водовоз сломал ворота, чтобы выехать со двора

В областном центре Приамурья водитель микроавтобуса не смог выбраться со двора – закрылись автоматические ворота. Очевидно, молодой человек спешил и не стал искать законного способа выехать.

Водитель вышел из машины, забрался на ворота и стал прыгать, чтобы сбить заграждение с роликов. Сломав створки, злоумышленник покинул территорию.

Случившееся во дворе дома № 14/3 по Игнатьевскому шоссе запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. «Двор у нас закрытый, ворота установили в 2015 году. Только за последнее время их ломали дважды», – рассказывает старшая дома Анастасия. В настоящее время проезд во двор многоэтажек открыт. Ворота еще не починили. Старшая дома обратилась в фирму, занимающуюся доставкой воды, и сообщила руководству об инциденте. «Если они откажутся возмещать ущерб, мы будем вынуждены обратиться в полицию. Записи с камер есть, хорошо виден номер автомобиля и лицо водителя», – говорит жительница дома.

Система въезда во двор состоит из автоматических ворот и программного обеспечения. В базу внесены номера автомобилей такси и спецслужб. Жильцы домов также могут открывать ворота с помощью электронного пульта.