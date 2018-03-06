В день выборов президента проголосовать можно будет в аэропорту Благовещенска

18 марта в России пройдут выборы главы государства. Проголосовать за кандидатов можно будет, в том числе, в аэропорту Благовещенска. Здесь откроется избирательный участок № 3008.

Отдать свой голос за кандидатов в аэропорту можно будет 18 марта с 08:00 до 20:00. Чтобы иметь такую возможность, необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав номер избирательного участка, распложенного в аэропорту. Заявление следует подать в пункты приема заявлений не ранее, чем за 45, и не позднее, чем за пять дней до дня голосования, сообщает пресс-служба благовещенского аэропорта.

Такая услуга доступна на портале Госуслуг, в любом многофункциональном центре, в территориальной или участковой избирательной комиссии. Адреса комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России – cikrf.ru, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК РФ по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.