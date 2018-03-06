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сегодня, 09:24 0

Амурчанка отбилась от грабителей, вооруженных электрошокером

Амурчанка отбилась от грабителей, вооруженных электрошокером
Фото: interfax.ru

В Свободном неизвестные, вооруженные электрошокером, напали на женщину. Они пытались отобрать у неей сумку, однако амурчанка смогла отстоять свое имущество.

В итоге нападавшие скрылись, а женщина обратилась в полицию и заявила о совершении разбойного нападения.

Как сообщает амурское управление МВД России, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и установили всех предположительных участников преступления. Двоих подозреваемых задержали при выходе из поезда в селе Екатеринославка. Ими оказались жители Октябрьского района – молодые люди 1996 и 1999 годов рождения. Третьего фигуранта, парня 1998 года рождения, задержали в областном центре.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что задержанные молодые люди причастны к двум кражам из магазинов в Свободном. В настоящее время подозреваемые находятся в Благовещенском следственном изоляторе.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

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#закон #криминал #происшествия #Свободный

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