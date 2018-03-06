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сегодня, 09:21 3

Герман Клименко: Россия способна обойтись без мирового интернета

Герман Клименко: Россия способна обойтись без мирового интернета
Фото: 1pnz.ru

Россия технически готова к отключению от мировой сети, считает советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Но, по его мнению, процесс не будет безболезненным, прежде всего для тех, кто «хранил свои данные за рубежом».

«Само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», – сказал советник президента в интервью телеканалу НТВ. Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который создан специально для чиновников.

Трудности при отключении глобального интернета, по мнению господина Клименко, могут возникнуть у тех, кто «хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь», пишет «Коммерсантъ».

Комментируя возможное прекращение работы Microsoft и Google, он напомнил, что в 2010 году правительство постановило перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет. Тем не менее за это время только одно ведомство последовало указанию. Это Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

«Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое», – отметил советник.

В феврале секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что госслужащие часто используют зарубежные интернет-сервисы на работе, а это представляет серьезную угрозу для страны.

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#политика #российская власть #технологии

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    27 минут назад

    Россия может обойтись без Германа Клименко - инфасотка.

  • Нехай!

    Нехай!
    8 минут назад

    Ещё без газа, электричества, воды и дорог! А ещё крепостное право надо вернуть!

  • Н.В.

    Н.В.
    45 секунд назад

    И телевизор смотреть только 1 канал 24 часа в сутки,

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