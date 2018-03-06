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Амурский священник Шевченко поспорил с Игорем Матвиенко о хип-хопе

Амурский священник Шевченко поспорил с Игорем Матвиенко о хип-хопе

Священник из Приамурья Святослав Шевченко поспорил с продюсером и председателем общественного совета Роскомнадзора Игорем Матвиенко. Предметом спора стало высказывание Матвиенко о том, что хип-хоп как жанр музыки возможно запретить.

На днях Игорь Матвиенко на расширенном заседании Роскомнадзора сказал, что хип-хоп воспевает безнравственность и наркотики. Он отметил, что следует присмотреться к опыту коллег из Китая, где подобный жанр запрещен. В связи с этим председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко через соцсети обратился с открытым письмом к Матвиенко. Он вступился за хип-хоп, призвав бороться с безнравственностью качественной альтернативой, а не запретами.

«Не нужно делать рэп запретным, поскольку для его слушателей он станет еще слаще. Предлагаю похабщину вытеснять здоровой альтернативой. Уверен, что вы как талантливый продюсер сможете продвинуть на большую эстраду не только попсу, от которой все уже устали, но и качественно новый хип-хоп – воспевающий традиционные ценности», – рассуждает Шевченко.

Священник призвал Матвиенко заняться поиском талантливой группы, работающей в этом жанре, и спродюсировать ее. Также священнослужитель посоветовал Матвиенко помочь развиваться уже существующим командам, которые трудятся на этом поприще, назвав в качестве примера группы «25/17» и «Грот».

Как сообщало Амур.инфо, в начале января Святослав Шевченко на своем канале в YouTube опубликовал клип на песню «Некликабельный» в стиле хип-хопа.

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#культура #мнения #музыка #религия

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    Новость о том, что депутат Амурского заксобрания пообщался с Президентом Путиным публиковать будете?.. А то мож я тогда тоже открытое письмо опубликую..

  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    39 минут назад

    Шевченко лучше бы паствой своей занимался, учил доброму и вечному...

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