В Германии призвали сочинить новый гимн – бесполый: обзор прессы

Фото: ria.ru

Во Владивостоке правоохранители накрыли нелегальный цех по переработке краба; гражданин КНР пытался вывезти из России картину Саврасова ценой 1,3 миллиона; житель Таиланда умер после потери выигрышного билета. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Известия» сообщают, что в Англии на скамейке в парке были обнаружены потерявшие сознание экс-россиянин и его спутница. Врачи обнаружили у них в крови сильнодействующий наркотический препарат. Мужчиной оказался бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, попавшийся в России в начале 2000-х годов на шпионаже в пользу Великобритании, приговоренный к 13 годам заключения и освобожденный по договору обмена на нашего разведчика. Есть мнение, что предателя пыталась настигнуть справедливая, истинная кара. Но пока не настигла…

Напишут же такое

А вот о чем «Тихоокеанское обозрение». Приморские сотрудники погрануправления обнаружили во Владивостоке нелегальный цех по переработке краба. Изъято почти 1,5 тонны морепродукта. Рыночная стоимость обнаруженного превышает 1 миллион рублей. Рассказывается, что двое парней варили краба в большом металлическом чане в гаражном боксе на придомовой территории. К чану была подведена газовая горелка с баллонами, гараж оборудован примитивной системой канализации и вентиляции, а мыли крабов при помощи автомойки. Вареные части расфасовывали в пластиковую тару и картонные коробки. Вы такие явно видели на наших рынках. Мужчины утверждали, что деликатес приобрели у неизвестных для собственного потребления. И на их месте так поступил бы каждый.

Оп-паньки

Дальше – «Российская газета», рассказавшая, что в Петербурге оглашен приговор гражданину Китая, пытавшемуся контрабандой вывезти за границу пейзаж художника Саврасова стоимостью 1,3 миллиона рублей.

Картину житель КНР, понятно, собирался перепродать. На допросах и на суде объяснял, что планировал соблюсти все формальности, получить все необходимые согласования по вывозу картины, просто не успел. А покупатель торопился. Ну и пришлось вывозить полотно пока без разрешения, чтобы потом вернуться и оформить разрешение. Суд поверил фигуранту дела и назначил ему незначительный условный срок.

Также в номере

В правительстве Германии предложили изменить текст национального гимна, чтобы сделать его гендерно-нейтральным (по-русски сказать – бесполым). Уже есть предварительный текст, где отсутствуют слова «Родина» «Мать», «Защитник». Уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи сослалась на опыт Канады, где гимн страны давно не содержит слов мужского и женского рода – все сплошь о солнце, и Австрии, где одну из строк гимна стали исполнять как «родина великих дочерей и сыновей», вместо просто «сыновей». Кстати, интересно, кого имели в виду, когда писали первоначальный текст?

Не пропусти

Продолжаю обзор «Комсомольской правдой», где пишут о том, что Сталин был отравлен, а концерт Бузовой в Саратове запретили. С формулировкой «За унижение культуры».

Но вообще, во главу угла газета сегодня ставит разъяснение – на что способно новейшее российское оружие. Наши генералы и адмиралы говорят, что стоит только нажать на кнопочку и… А что может произойти после этого «и» и многоточия – прочтите сами.

На посошок

Ну и дайджест «Удивительный мир». Здесь о том, что житель Таиланда Джиравут Понгпхан умер через некоторое время после того, как выиграл в лотерею 42 миллиона батов (это примерно 76 миллионов рублей). Узнав о свалившейся на его голову удаче, счастливчик пригласил родственников и друзей в свой дом и хорошо отпраздновал выигрыш. А на следующий день обнаружил, что лотерейный билет потерян. И без него забрать деньги – никак.

Мужчина впал в глубокую депрессию и перестал ходить на работу. И всё. А куда на самом деле подевался билет – в газете не говорится. Но кто-то из родственников наверняка чуть позже разбогатеет.