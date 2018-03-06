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сегодня, 07:59 2

Для русскоязычной молодежи в РФ в этом году запустят глобальную соцсеть

Первый этап глобальной соцсети для русскоязычной молодежи может быть запущен во второй половине этого года. В новой соцсети можно будет обмениваться информацией, знакомиться, размещать ссылки на различные ресурсы.

«Пилотный проект может быть запущен уже во второй половине 2018 года. Сейчас первый этап проекта находится в тестовом режиме», – рассказал «Российской газете» директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов на Международном форуме соотечественников «Вместе с Россией».

На первом этапе новая соцсеть будет информационным порталом, на котором будет размещаться различная информация, чтобы каждый пользователь мог найти что-то интересное и нужное для себя. В дальнейшем портал должен превратится в соцсеть, которая охватит десятки и сотни миллионов человек. Цель – объединять русскоязычную молодежь по всему миру.

Проект инициировала правительственная комиссия. Разрабатывает его Федеральное агентство России по делам молодежи.

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#интернет

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    54 минуты назад

    Если в этой соцсети будут критически высказываться о действующей власти её заблокируют?Или такие высказывание в ней в принципе не будут возможны?

  • ay

    ay
    43 минуты назад

    Это будет реинкарнация моегомира г-на Усманова?

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