Для русскоязычной молодежи в РФ в этом году запустят глобальную соцсеть

Первый этап глобальной соцсети для русскоязычной молодежи может быть запущен во второй половине этого года. В новой соцсети можно будет обмениваться информацией, знакомиться, размещать ссылки на различные ресурсы.

«Пилотный проект может быть запущен уже во второй половине 2018 года. Сейчас первый этап проекта находится в тестовом режиме», – рассказал «Российской газете» директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов на Международном форуме соотечественников «Вместе с Россией».

На первом этапе новая соцсеть будет информационным порталом, на котором будет размещаться различная информация, чтобы каждый пользователь мог найти что-то интересное и нужное для себя. В дальнейшем портал должен превратится в соцсеть, которая охватит десятки и сотни миллионов человек. Цель – объединять русскоязычную молодежь по всему миру.

Проект инициировала правительственная комиссия. Разрабатывает его Федеральное агентство России по делам молодежи.