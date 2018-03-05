Мэрия Благовещенска: бездомные живут в здании школы законно

Уже год бездомные живут в здании, где раньше было образовательное учреждение. Классы ученики покинули ещё в 2014 году. Полтора года здание пустовало, пока там не разместился приют. Сейчас там живут инвалиды, престарелые, зачастую не нужные родственникам люди. Сегодня их около 40 человек. 13 из них получают пенсию, на эти деньги и содержат здание в 520 квадратных метров.

Один из постояльцев приюта – 50-летний Александр Милюков. Мужчина оказался на улице. «Куда денешься? Куда мне идти? Жена у меня сидит в тюрьме. Только освободилась. Она с другим мужиком живёт. Я один остался. У меня сын есть, он в детдоме находится. Только где именно, я не знаю точно», – сказал Александр Милюков.

Единственную школу в районе 5-й стройки закрыли более трёх лет назад. На тот момент там учились чуть больше 30 учеников, работали два учителя. Тогда местные жители собирали подписи, чтобы образовательное учреждение восстановили, но получили отказ – здание не соответствует нормам СанПина. Спустя время администрация города подписала с приютом «Надежда» договор о безвозмездном использовании бывшего корпуса школы сроком на 5 лет. Но некоторые жители продолжают бороться, чтобы здание стало культурно-досуговым центром.

«Другого здания, другого места для занятий нет. Дети – они как птицы, лебеди, допустим, они привыкли в одно озеро садиться. И эта школа была центром. Она была школой, она была спортплощадкой», – сказал представитель инициативной группы жителей 5-й стройки Сергей Горкин.

«Почему у русского народа пропало чувство милосердия, объясните мне, пожалуйста? Кто из жителей хочет вернуть школу? Вот есть школа рядом. Новая, хорошая, удобная, куда ездят дети. Здесь здание сносится, здесь пустая зона будет. Здание вот это не может быть школой по сантехническим условиям. На полы вот сейчас попрыгай. Они могут провалиться. Мы всё переделываем, мы вкладываемся», – высказался председатель социального приюта «Надежда» Александр Кайзер.

Сейчас местные дети – всего около 70 школьников – учатся в 15-й школе. Дорога туда на школьном автобусе занимает около пяти минут.

Двое детей Надежды Ткач учились в старом корпусе школы. Это было удобно, говорит жительница – перешёл дорогу, и ты уже в школе. Но ездить на учебу на автобусе уже привыкли. Хотя некоторые неудобства всё-таки есть.

«Есть, конечно, претензии сейчас. Нет тротуара. Остановка, где их собирают, прямо у дороги находится. Но, мне кажется, что закрытие школы и нахождение здесь приюта вообще не связаны между собой. Школу закрыли три года назад, полтора года она стояла вообще закрытая. Я лично к ним претензий не имею», – отметила жительница района 5-й стройки Надежда Ткач.

«Я категорически против. Нам такие соседи не нужны. Вы представьте себе – собирают по городу, мягко сказать, сброд пьяниц и алкашей. А зачем они нам нужны? Само их присутствие налагает беспокойство на людей», – сказал другой местный житель Борис Иванов.

Между тем прокуратура города постановила – комитет по управлению имуществом города незаконно провел аукцион. Приюта в школе быть не должно.

«В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям ... действие настоящих Правил распространяется на следующие виды деятельности: социальная адаптация инвалидов и их семей, развитие физической культуры и массового спорта, участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, деятельность в области образования ... Таким образом целью использования имущества приют "Надежда" не является социальная адаптация инвалидов и их семей ... В связи с изложенным у комитета отсутствовали правовые основания для заключения с приютом "Надежда" договора безвозмездного пользования... » – говорится в ответе прокуратуры.

Но городские власти не считают, что нарушили закон. На запрос журналистов они ответили следующее: «Виды деятельности, указанные в Уставе организации, с которой заключен договор, направлены на достижение социально значимых целей и задач, в частности на социальную адаптацию инвалидов. Признание договора недействительным, нарушающим требования закона или иного правового акта, может быть осуществлено только в судебном порядке».

Власти поясняют – школа 50-х годов постройки. Здание предлагали ЦЭВу, ОКЦ, библиотекам, спортивным федерациям. Но из-за высокой степени износа, отсутствия горячей воды, централизованной канализации, спортивного и актового залов оно осталось невостребованным. А пока идёт разбирательство, здание огородили забором, спрятав проблемное место от людских глаз.