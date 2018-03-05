В Михайловском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали теплотрассу

Прокуратура Михайловского района провела проверку по обращению местных жителей, в том числе инвалида второй группы. Люди жаловались на нарушение температурного режима в жилых помещениях. В итоге были выявлены нарушения.

Чтобы обеспечить жителей села Поярково теплом, администрация Поярковского сельсовета заключила в декабре 2017 года с теплоснабжающей компанией ООО ТСК «Амур-2» концессионное соглашение. Оно распространяется на объекты теплоснабжения, являющиеся муниципальной собственностью.

По результатам организованной проверки было установлено, что на переданном участке теплотрассы от улицы Строительной, 14/2, до Трудовой, 4, застаивается вода. Это указывает на нарушение целостности теплоносителя.

«Указанные факты, помимо нарушения грунта вдоль прохождения теплотрассы, являются причиной низких температур в жилых помещениях дома № 4 по улице Трудовой села Поярково», – сообщают в прокуратуре области.

При этом ресурсоснабжающая компания ремонт на этом участке не провела. По данному факту прокурор в Михайловский районный суд направил исковое заявление с требованием обязать ООО ТСК «Амур-2» провести ремонтно-восстановительные работы.

5 марта 2018 года решением Михайловского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Михайловского района.