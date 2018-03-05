Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:24 0

В Михайловском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали теплотрассу

Прокуратура Михайловского района провела проверку по обращению местных жителей, в том числе инвалида второй группы. Люди жаловались на нарушение температурного режима в жилых помещениях. В итоге были выявлены нарушения.

Чтобы обеспечить жителей села Поярково теплом, администрация Поярковского сельсовета заключила в декабре 2017 года с теплоснабжающей компанией ООО ТСК «Амур-2» концессионное соглашение. Оно распространяется на объекты теплоснабжения, являющиеся муниципальной собственностью.

По результатам организованной проверки было установлено, что на переданном участке теплотрассы от улицы Строительной, 14/2, до Трудовой, 4, застаивается вода. Это указывает на нарушение целостности теплоносителя.

«Указанные факты, помимо нарушения грунта вдоль прохождения теплотрассы, являются причиной низких температур в жилых помещениях дома № 4 по улице Трудовой села Поярково», – сообщают в прокуратуре области.

При этом ресурсоснабжающая компания ремонт на этом участке не провела. По данному факту прокурор в Михайловский районный суд направил исковое заявление с требованием обязать ООО ТСК «Амур-2» провести ремонтно-восстановительные работы.

5 марта 2018 года решением Михайловского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Михайловского района.

Просмотров всего: 147

#ЖКХ #закон

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 6

Жители Благовещенского района отсудили у мошенницы свой дом
Происшествия 9

В Тынде убрали снег, с которым пыталась бороться бабушка с тесаком
Происшествия 2

Жительница Тынды вышла с тесаком на борьбу со льдом

сегодня, 10:51
Общество 9

Благовещенская Бурхановка снова начала парить (видео)