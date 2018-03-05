В Благовещенске выявлен случай заболевания гриппом A(H3N2)

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В Благовещенске зарегистрировали первый в сезоне 2017/2018 случай заболевания гриппом A(H3N2). Им заболел человек, у которого не было прививки от гриппа, сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

«Это обычный сезонный грипп, характерный для нашей территории, без особенностей. Этот штамм входит в состав нашей прививки против гриппа, которую делали в этом сезоне», – отметили в ведомстве.

Специалисты говорят, что в сезоне 2017/2018 в Приамурье фиксируют низкие показатели заболеваемости гриппом. По всему региону регистрируются единичные случаи.

Как сообщало Амур.инфо, о том, что грипп пришел в Приамурье, стало известно 26 февраля. 2 марта сообщалось о четырех подтвержденных случаях заболевания гриппом в Амурской области. Все четверо заболевших были непривиты.