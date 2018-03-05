Для маленьких жителей Циолковского построили детсад

В Циолковском состоялось торжественное открытие детского сада на 230 мест. Возведение учреждения обошлось в 26,9 миллиона рублей. На приобретение необходимого оборудования администрацией города было выделено 1,2 миллиона рублей.

На торжественном мероприятии собрались будущие воспитанники нового учреждения, их родители, воспитатели, представители областной и местной властей, а также «Роскосмоса» и ЦЭНКИ.

«От лица губернатора Амурской области Александра Александровича Козлова поздравляю всех вас с праздником. Пусть у наших детей будет радостное, беззаботное и счастливое детство. Мы же сделаем все необходимое, что для этого требуется», – сказала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова и вручила от имени главы региона сертификат на приобретение спортивного инвентаря для детского сада.

Двухэтажное здание общей площадью более пяти тысяч квадратных метров расположилось на третьей улице Строителей, 6/1. В детсаду созданы все условия для интеллектуального, творческого и физического развития детей. Детский сад полностью оснащен мебелью и мягким инвентарем. Для того чтобы в организацию могли ходить дети с ограниченными возможностями здоровья, в здании имеется пандус и пассажирский лифт.

На первых порах, пока в микрорайоне Звездный живет не так много семей с детьми, в детский сад будут ходить 64 ребенка в возрасте от полутора лет и старше. Работать с ними будут восемь высококвалифицированных педагогов. Общая численность сотрудников – 24 человека.

Всего на строительство детских садов правительство РФ выделило Амурской области 470 миллионов рублей. Освоение денежных средств запланировано на 2018 и 2019 годы. Всего в дошкольных учреждениях будет создано 740 дополнительных мест, из которых 360 – для ясельных групп. По предварительной информации, в двух территориях – городе Благовещенске и селе Усть-Ивановка Благовещенского района – планируется строительство детских садов, еще в четырех амурских территориях – пристрой к уже имеющимся зданиям детсадов.