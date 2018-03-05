Более 400 строителей газопровода «Сила Сибири» проголосовали досрочно в Приамурье

В Амурской области за две недели до всероссийского дня голосования стартовали досрочные выборы президента. Досрочное голосование провели в труднодоступных территориях Приамурья – в Мазановском, Тындинском и Свободненском районах.

Одними из первых свой выбор сделали строители газопровода «Сила Сибири». Почти все они являются жителями других регионов, и голосовать вне дома им пришлось впервые.

В 50 километрах от города Свободный развернулся необычный избирательный участок. На одной из главных строек Приамурья более 400 строителей голосуют досрочно. Процесс такого масштаба Свободненская территориальная избирательная комиссия подготовила впервые. С инициативой выступило руководство строительной компании «ССК "Газрегион"». Избирательный участок организовали прямо на одной из стройплощадок. Свои двери он открыл для рабочих в 10 часов утра.

Для избирателей приготовили четыре кабинки и более 430 бюллетеней. Большинство строителей приехали в Амурскую область из других регионов, и, чтобы проголосовать вне дома, сотрудники организации написали заявление на досрочное голосование. Выбирают президента вахтовики из Пензенской области, Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации. Равиль Шарифуллин приехал из Кабардино-Балкарии. За 6 000 километров от дома он голосовал впервые. «Я здесь шесть месяцев уже, мы вахтовым методом работаем. Участвую в каждых выборах. Вот и сейчас решил проголосовать – хоть я сейчас на работе, но решил здесь проголосовать», – говорит Равиль.

Строители уверяют, что прийти на выборы они решили сами. «Я не пропускаю ни одних выборов. Это мой долг – проголосовать. Ради этого мы и живём на этом свете, чтобы всё у нас было нормально», – уверен Марат Абубакиров, приехавший из Пензенской области. На вопрос «Тяжело ли дался выбор?» Марат отвечает: «Нет, я уже знал».

«Я голосую, чтобы перемены какие-то были, надежда есть, что перемены будут, – объясняет амурчанка Марина Сорочина. – Чтобы повышение зарплат было, цены ниже стали, ведь куда такие цены на бензин! Ну, и чтобы жизнь лучше стала, если зарплаты будут». «Участие в выборах – гражданский долг каждого человека. Мне же небезразлична дальнейшая судьба страны, детей, моя судьба», – перечисляет Василий Безручко, приехавший из Краснодарского края.

Процедура голосования в труднодоступных территориях Приамурья не отличается от обычных выборов. Только этот избирательный участок закроется не в 20 часов, а после того, как последний избиратель в этот день сделает свой выбор.

«Руководство сообщило, что сегодня подъедет еще одна бригада, они напишут заявление и сделают свой выбор досрочно. Досрочное голосование будет проходить ещё 10 марта, в пади Глубокая. Там у нас пограничники, 19 человек», – говорит председатель территориальной избирательной комиссии Свободного Татьяна Лебедева.

Свободненский район – третий в Приамурье, где избиратели проголосовали раньше положенного срока. Досрочное голосование уже провели в Мазановском и Тындинском районах. Там свой выбор сделали около 200 человек. После досрочного голосования урны опечатают и отдадут в сейф под охрану. Досрочные бюллетени подсчитают вместе со всеми только в день выборов – 18 марта.

Досрочно проголосуют и жители труднодоступных территорий в Селемджинском, Зейском, Магдагачинском и Шимановском районах. Автомобили спецсвязи доставили туда более 7 000 бюллетеней. Членам избирательной комиссии придётся добираться в отдалённые населённые пункты на УАЗах, «Уралах», гусеничных тягачах и вертолетах. Первые избиратели сделали свой выбор досрочно еще в конце февраля. Завершится досрочное голосование за день до выборов, 17 марта.

О том, сколько средств потратили на организацию голосования в труднодоступных территориях Приамурья, в областном избирком пообещали рассказать после выборов. По предварительной информации, на это потрачено более четырёх миллионов рублей.