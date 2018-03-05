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сегодня, 17:47 0

В больнице Белогорска заработал электронный терминал

В Белогорской больнице внедряют современную информационную систему. В поликлинике медучреждения заработал информационный киоск. Ранее он стоял в МФЦ. В связи с передачей структуры на уровень субъекта главой Белогорска принято решение об использовании оборудования в здании администрации и больнице.

Через инфокиоск можно получить талон в процедурный кабинет, на сдачу клинического, биохимического анализа крови или крови на глюкозу с сахарной нагрузкой. Пока электронный терминал работает в тестовом режиме.

Как пояснили в администрации больницы, новая информационная технология позволит ликвидировать очереди пациентов в процедурные кабинеты и в лабораторию.

Алгоритм программы выстроен таким образом, чтобы пошагово провести пациента через всю процедуру записи. Необходимо выбрать услугу, дату, время записи и получить талон с пин-кодом. В день посещения поликлиники необходимо через инфомат ввести одноразовый пароль с чека для подтверждения регистрации. У процедурных кабинетов и лаборатории установлены информационные табло для вызова пациентов.

«Сегодня информационные технологии перестали быть диковинкой и успешно осваиваются даже пожилыми людьми, – сказал главврач Белогорской больницы Андрей Рудь. – Это удобно, быстро, не надо тратить время в очередях. Надеюсь, что пациенты поликлиники быстро научатся пользоваться инфокиоском и по достоинству оценят удобство записи через терминал».

Планируется, что пусконаладка программы продлится в течение нескольких недель. За это время специалисты скорректируют временной интервал между приемами пациентов. Параллельно с возможностью получить талон через инфомат будет действовать и прежний вариант записи, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #здоровье #технологии

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