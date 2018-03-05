В Благовещенске начались подготовительные курсы к Тотальному диктанту

«У меня по русскому была "пятерка" твёрдая. Но с годами, конечно, пробелы есть. Я домохозяйка, купила книгу к ЕГЭ. Всю зиму готовилась, писала онлайн-диктанты дома. Забылись сложносочиненные предложения, сложноподчиненные, запятые», – рассказала участница подготовительных курсов по русскому языку Елена Иванова.

«Пробелы в любом случае есть. Я уже участвовал в Тотальном диктанте. Написал на "удовлетворительно". В этом году хочу улучшить результат», – поделился участник подготовительных курсов по русскому языку Андрей Белов.

«Вообще, я отличница. Но всё равно есть, что узнать. Посмотрим, что именно», – отметила участница подготовительных курсов по русскому языку Аиша Сулейманова.

Занятия разделили на две части. В первой разбирают правила, во второй приглашенный гость читает текст на усвоение материала. На курсах разбирают те нормы русского языка, которые и будут встречаться на Тотальном диктанте.

«Сами школьные учителя говорят, что это действительно правила, которые запоминаются с трудом. Взрослые люди допускают ошибки на написание частиц, на выбор частиц не и ни. Три года назад текст был Андрея Усачёва. Вроде бы детский писатель, ожидали, что текст будет лёгким. Однако текст был сложный. Количество отличников было меньше, чем ожидалось. В этом году, судя по тем правилам, которые предлагаются для подготовки, текст, скорее всего, будет трудным», – сказала координатор Тотального диктанта, доцент кафедры русского языка, коммуникации и журналистики АмГУ Дарья Галимова.

Тотальный диктант в Благовещенске пройдёт пятый раз. В этом году он состоится 14 апреля. В прошлом году в акции в областном центре участвовали почти 500 человек, в том числе иностранцы. Из них 32 человека получили «пятерки». В 2016 году отличников было всего двое.