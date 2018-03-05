Благоустройство парка с озером лотосов в Ивановке профинансируют из федеральных программ

В селе Ивановка Ивановского района собираются благоустроить местную достопримечательность – парк с озером лотосов. Предполагается, что финансирование этих работ будет вестись из двух федеральных программ.

Речь о проекте «Инициативное бюджетирование» и программе «Формирование комфортной городской среды». Депутаты Ивановского сельсовета и другие сельчане решили преобразить несколько участков парка: пенсионеры предлагают сделать свою аллею с цветами; молодежь – шкаф с книгами и устраивать вечера чтения; творческие люди – Арбат, где смогут петь и танцевать; предприниматели – маркеты с местной продукцией.

По программе «Формирование комфортной городской среды» планируется провести работу по обустройству парковой зоны за озерами – ограждение, скамейки, светильники, ворота и так далее, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. По этому проекту создан общественный совет и утверждено положение о приеме заявок.

Обязательно присутствие граждан на всех этапах обсуждения и принятия решений.

Окончательное решение по проектам будет принято 18 марта всеобщим голосованием.

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году на озере лотосов в Ивановке поселилась пара лебедей из Крыма. Их назвали Петром и Февронией.