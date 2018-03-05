Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: кинезиотерапия

Во вторник, 6 марта, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» ведущим предстоит выяснить, что такое кинезиотерапия, и, может быть, убедиться в справедливости поговорки «Движение – это жизнь». Гость студии – главный врач кинезиоцентра «Берегиня», кандидат медицинских наук Наталья Климова.

Проведут эфир Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.