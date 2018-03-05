Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:57 0

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: кинезиотерапия

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: кинезиотерапия

Во вторник, 6 марта, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» ведущим предстоит выяснить, что такое кинезиотерапия, и, может быть, убедиться в справедливости поговорки «Движение – это жизнь». Гость студии – главный врач кинезиоцентра «Берегиня», кандидат медицинских наук Наталья Климова.

Проведут эфир Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 111

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Эхо Москвы 1

В полдень на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о Гамовском мятеже
Общество

К маю американец Горски решил довести свой рекорд до 30 тысяч Биг-Маков: обзор прессы

Эхо Москвы 1

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: выборы в студсоветы
Власть 56

Амурский журналист задал вопрос Владимиру Путину