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сегодня, 16:38 12

В Благовещенске легковушка въехала в буксировочный трос

В Благовещенске легковушка въехала в буксировочный трос
Фото: instagram.com/blag_dtp

5 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием трех автомобилей. По информации очевидцев, легковушка въехала в буксировочный трос, получив повреждения.

Авария случилась в районе перекрестка улиц Мухина и Пролетарской. Микроавтобус тянул за собой на тросе грузовик. При развороте этих машин девушка, управлявшая легковым автомобилем, въехала в трос, не увидев его, сообщают очевидцы.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт аварии. Она произошла около 13:00. В ведомстве также подтвердили, что легковушкой управляла женщина-водитель.

Просмотров всего: 1288

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vk_Андрей Уткин

    vk_Андрей Уткин
    5 часов назад

    Наверное, смски на ходу писала...

  • Prokaznik

    Prokaznik
    4 часа назад

    Дуре урок

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    еще один авиатор .- чья карьера было столь безжалостно остановлена Бывало жахнешь коньяка и полетел по Ленина около администрации .... Или по городу А тут троса натянуты........

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    еще один авиатор .- чья карьера было столь безжалостно остановлена Бывало жахнешь коньяка и полетел по Ленина около администрации .... Или по городу А тут троса натянуты........

  • AК-47

    AК-47
    3 часа назад

    Владимир 5

    еще один авиатор .- чья карьера было столь безжалостно остановлена Бывало жахнешь коньяка и полетел по Ленина около администрации .... Или по городу А тут троса натянуты........



    рано или поздно твое дерево найдет тебя

    лучше пораньше!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    AК-47

    Владимир 5

    еще один авиатор .- чья карьера было столь безжалостно остановлена Бывало жахнешь коньяка и полетел по Ленина около администрации .... Или по городу А тут троса натянуты........



    рано или поздно твое дерево найдет тебя

    лучше пораньше!



    Злой ты - кто же про тебя хороший некролог напишет если я попробую лбом на крепость карагач ?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    AК-47

    Владимир 5

    еще один авиатор .- чья карьера было столь безжалостно остановлена Бывало жахнешь коньяка и полетел по Ленина около администрации .... Или по городу А тут троса натянуты........



    рано или поздно твое дерево найдет тебя

    лучше пораньше!



    опять же а вдруг не насмерть - вдруг буду ходить под себя полгода?

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Я тут читаю высказывание мастеров вождения стажем это к лет по 30,интересно что бы они сказали если оказались в такой ситуации,сразу вспомнили ,что при буксировки трос нужно обозначать сигнальными флажками, а тут и смс писала и дуре урок на себя посмотрите и идите учить ПДД.

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    Prokaznik

    Дуре урок



    а трос должен быть видимый . здесь дама не виновата

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    сколько грязи...сколько желчи! в чём девчонка виновата?! если дятлы на буксире трос не метили флажками!

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Представляю супер- пупер Шумахера. Судя по фото, обе машины поворачивали. Какова вероятность проскочить между двумя машинами которые поворачивают?

  • ANTANTA

    ANTANTA
    19 минут назад

    холостяк. Представляю супер- пупер Шумахера. Судя по фото, обе машины поворачивали. Какова вероятность проскочить между двумя машинами которые

    поворачивают?

    Холостяк о чем ты пишешь посмотри на фотографию по внимательней как стоит транспорт она едет по сваей полосе, солнце в глаза светит для неё первая машина поворачивает выворачивает с выездом на встречную полосу вторая стоит прямо трос только натягивается, как она могла его увидеть если трос не обозначен он сливается с асфальтом. А ты пишешь супер- пупер Шумахер ,ты себя поставь на её место.

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