В Благовещенске легковушка въехала в буксировочный трос

Фото: instagram.com/blag_dtp

5 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием трех автомобилей. По информации очевидцев, легковушка въехала в буксировочный трос, получив повреждения.

Авария случилась в районе перекрестка улиц Мухина и Пролетарской. Микроавтобус тянул за собой на тросе грузовик. При развороте этих машин девушка, управлявшая легковым автомобилем, въехала в трос, не увидев его, сообщают очевидцы.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт аварии. Она произошла около 13:00. В ведомстве также подтвердили, что легковушкой управляла женщина-водитель.