Амурские спортсмены привезли медали с всероссийских соревнований по боксу

Боксеры из разных регионов страны посетили на прошлой неделе Читу. Там прошли всероссийские соревнования по боксу. В них участвовали в том числе четыре спортсмена из Амурской области. Все они вошли в число призеров.

Всего за титулы победителей первого турнира на призы чемпиона мира среди профессионалов Александра Бахтина сразились 80 боксёров. Это спортсмены старше 18 лет. Практически все они являются лидерами сборных своих регионов.

В качестве почётных гостей, помимо самого Бахтина и другого известного забайкальца, чемпиона страны Семёна Гривачёва, в Читу приехала целая делегация звёзд. В их числе двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов, семикратный чемпион мира Орзубек Назаров, а также чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд.

В итоге амурчане увезли домой несколько медалей. Серебро в весовой категории до 60 килограммов оказалось у Андрея Алексеева. Сергей Шабалин стал вторым в весовой категории до 69 килограммов. Спортсмен выиграл три боя из четырех. В этом же весе бронзовую медаль завоевал Максим Рожков. У Максима две победы в трех боях. В весовой категории до 91 килограмма третье место у Игоря Михайлова, сообщает амурское министерство по физической культуре и спорту.