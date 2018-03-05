В Благовещенске продлили показ фильма о Сергее Довлатове

Благовещенский кинотеатр продлил показ картины «Довлатов» до следующего воскресенья, 11 марта. Поначалу фильм планировалось показывать с 1 по 4 марта.

Фильм повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить дефицитную куклу для дочери.

В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свой творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

«Этот фильм идёт только в одном кинотеатре, в небольших залах на 45 и 85 мест, они хорошо заполняются. Картина пользуется спросом в основном у людей в возрасте от 30 лет и старше», – отмечает менеджер компании «Мир кино» Андрей Пономаренко.

Приобрести билет на фильм «Довлатов» можно в кассе кинотеатра «Благовещенск».