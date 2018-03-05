Жители Благовещенского района отсудили у мошенницы свой дом

Жители Благовещенского района около полутора лет пытались вернуть свой дом в селе Чигири. В 2016 году в обход хозяев он был дважды незаконно продан по поддельным документам. Но, несмотря на недавнее решение суда в их пользу, въехать в свой дом жильцы пока не могут.

Решение благовещенского районного суда вступило в силу 5 марта 2018 года. Недействительными признаны сразу несколько сделок купли-продажи дома и земельного участка под ним. Дом в Чигирях в 122,3 квадрата с участком общей площадью 1 850 квадратных метров были проданы в 2016 году. Причем его настоящие хозяева не имели к этому никакого отношения. К этому времени они уже несколько лет жили в Киргизии, а за домом присматривали родственники. В конце лета 2016 года родственники позвонили и сообщили, что их выселяют, так как строение и земля якобы проданы. Но официально все сделки купли-продажи были совершены уже осенью, когда в область вернулись обеспокоенные хозяева.

Как следует из решения суда, чужой дом незаконно продавала жительница Чигирей, 41-летняя Наталья. С женщиной хозяева дома даже не были знакомы. При этом у нее каким-то образом оказались паспорта супругов. «У нее интересовались, где она копии наши взяла, а она сказала, что просто шла и нашла их», – рассказала супруга хозяина дома Жамиля. Она считает, что в продаже дома были замешаны официальные структуры, а Наталья, которая взяла вину на себя, была всего лишь исполнителем.

Начиная с июля 2016 года Наталья начала предпринимать все действия, чтобы продать строение с землей, пока хозяева отсутствуют, и выручить за него деньги. По объявлению в Интернете женщина сделала фальшивые документы: доверенность на имя своего знакомого на право управления имуществом, согласие на продажу дома от имени супруги хозяина. Подделала даже справку из чигиринской администрации, что в доме никто не прописан.

В конце сентября 2016 года дом был фиктивно продан знакомому Натальи, а меньше чем через месяц нашелся настоящий покупатель. Дом и участок он приобрел за 750 тысяч рублей. В судебных материалах сказано, что все, кто помогал Наталье – оформлял доверенность и фиктивно покупал чужой дом – не знали о ее преступных намерениях. На скамье подсудимых она оказалась в одиночку. Вину признала полностью, раскаялась, активно сотрудничала со следствием, сказано в судебных материалах.

Из материалов дела также следует, что у Натальи были копии паспортов супругов Жамили и Мирзохида, благодаря которым все сделки и проводилсь. Жамиля считает, что получить их удалось, когда они с супругом только прилетели в Благовещенск и мужа задержали.

«Мы приехали 9 или 10 сентября, мужа задержали, как потом выяснилось, незаконно, потому что срок давности истек. И с наших паспортов сняли копии. А в конце сентября дом продается», – рассказала Жамиля.

Однако в судебном решении говорится, что копии паспортов у Натальи были еще в июле. Сначала расследованием дела о мошенничестве в особо крупном размере занималась полиция, затем дело передали в суд. За мошенничество в особо крупном размере в октябре 2017 года городской суд приговорил Наталью к 3 годам колонии общего режима.Чтобы снова стать хозяевами в своем доме, супругам Жамиле и Мирзохиду понадобилось больше года. Все это время с тремя детьми они снимали однокомнатную квартиру.

«Слава богу, есть такие хорошие люди, которые видят, как это несправедливо, что мы остаемся с тремя детьми на улице. Я думала уже, что ничего не получится, что связки очень хорошие и глубокие и что тронуть их никто не может. Но справедливость есть, и есть люди хорошие, которые сидят на хороших должностях и помогают несправедливо обиженным. Нам очень помогла юрист уполномоченного по правам человека. Без ее помощи я одна бы не справилась», – поделилась Жамиля.

Но и теперь, несмотря на вступившее в силу решение суда, переехать в свое жилье многодетная семья сможет не сразу. По словам Жамили, после предыдущего жильца строению нужен серьезный ремонт. Делать его будут за свой счет, отсуживать деньги за нанесенный ущерб не будут – говорят, устали от судебных тяжб.

Осужденная за мошенничество в особо крупном размере жительница Чигирей Наталья тоже не сразу сменит свой дом на дом казенный. Женщина получила отсрочку от отбывания наказания, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Сейчас девочке 7. Также Наталья должна вернуть покупателю дома с участком 750 тысяч рублей. Как сказано в материалах суда, деньгами она уже успела распорядиться «по своему усмотрению».