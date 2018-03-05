Из-за ящура в Приамурье не пустили коров и овец из Забайкалья

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На территорию Амурской области не пустили коров и овец из неблагополучного по ящуру Забайкалья. Речь идет о 42 животных. Ввезти не удалось и мясо из этого же региона.

Как сообщалось ранее, из-за вспышек ящура в Забайкальском крае в районе поселка Ерофей Павлович Сковородинского района 21 февраля установили временный пост ветеринарного контроля. Всего за время его было досмотрено 447 транспортных средств, выявлены нарушения.

В одном из случаев через Приамурье собирались провезти 17 голов крупного рогатого скота и 25 овец из Забайкалья. У второго нарушителя нашли пять туш говядины и шесть туш баранины из карантинной зоны. Оба груза, предназначенные для жителей Якутии, отправили обратно. Нарушители привлечены к административной ответственности.

В настоящее время в Забайкалье выявлено 27 очагов заболевания в пяти населенных пунктах. К отчуждению у населения планируются 24 550 голов скота, в этом случае ущерб местных животноводов составит порядка 240 миллионов рублей.

«Амурское управление ветеринарии и племенного животноводства предпринимает все возможные меры для того, чтобы не допустить возникновения ящура не территории Приамурья. Тем не менее риск заноса вируса на территорию области, в том числе дикими косулями и кабанами во время сезонных миграций, остается. Специалисты призывают амурчан к здравому смыслу и просят соблюдать элементарные правила – не приобретать животных, сомнительные корма и мясо без ветеринарных сопроводительных документов, не нарушать правила содержания сельскохозяйственных животных и вовремя проводить вакцинацию», – сообщили в амурском управлении ветеринарии.