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сегодня, 15:12 19

Губернатор предложил амурчанам обратиться к нему напрямую

Губернатор предложил амурчанам обратиться к нему напрямую
Фото: www.instagram.com/gubernatorlive/

В воскресенье, 18 марта, амурчане смогут не только проголосовать за своего кандидата в президенты России, но обратиться напрямую к губернатору Амурской области с вопросам, просьбой, жалобой или предложением. По всей области сейчас распространяются специальные бланки.

«С сегодняшнего дня в каждом населенном пункте области начнут раздавать специальные бланки. Заполните их, принесите 18 марта и опустите в специальные урны "Обратись к губернатору напрямую!". Урны будут находиться в помещениях избирательных комиссий», – написал Александр Козлов у себя в Инстаграме.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что всего напечатано более 400 тысяч таких бланков. Их развозят по районам области, можно их получить и в Благовещенске. Любой избиратель может заранее не спеша дома заполнить бланк, а потом в день выборов отправить его губернатору.

18 марта бланки можно будет поместить в специальные урны, которые расположат в помещениях избирательных комиссий. Даже если избирателю не удалось заранее найти бланк, он сможет получить его на месте у волонтеров, заполнить и бросить в специальную урну.

После выборов все урны привезут в областное правительство. В контрольном управлении аппарата губернатора их вскроют и систематизируют бланки. После чего начнется работа с обращениями амурчан.

Просмотров всего: 1264

#выборы #губернатор

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • DeamonX

    DeamonX
    6 часов назад



    амурчане смогут.. обратиться напрямую к губернатору Амурской области

    ...

    После выборов все урны привезут в областное правительство. В контрольном управлении аппарата губернатора их вскроют и систематизируют бланки. После чего начнется работа с обращениями амурчан.



    Напрямую? Непосредственно через урны? Мда...

  • Расмус

    Расмус
    6 часов назад

    Радуйся , хоть так

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    5 часов назад

    Думается, что большинству понятно, что все это - добавление еще одного повода (стимула…) для прихода части граждан на Избирательные участки, помимо предстоящего 18 марта в ряде городов еще и Голосования по выбору территорий для благоустройства.

    Конечно, и регионам, и по стране важно иметь максимально возможную явку избирателей и оттого такие проекты могут в этом помочь. В целом , в этих дополнительных возможностях для избирателей, помимо Главного голосование за кандидатуру Президента, ничего негативного и плохого нет – это даже ОЧЕНЬ ХОРОШО, что федеральные выборы используются еще и для других голосований (референдумов). Ведь, не все могут самостоятельно обратиться в губернатору через социальные сети, электронную почту и т.п.

    Другое дело, что для граждан страны, жителей регионов должны быть созданы максимально полные и постоянные (!) условия для прямого обращения к первым лицам разного уровня не просто с жалобами, а именно с различными предложениями, идеями.

    Более того, многие считают, что пора и на федеральном уровне, и в каждом регионе создать своеобразные «Центры сбора позитивных социальных предложений», куда любой гражданин мог бы прислать свои дельные, ценные предложения и идеи для улучшения общественной жизни. Ведь известно, что подчас внедрение в жизнь какого-то предложения, идеи, без всяких затрат может значимо улучшить те или иные стороны нашей повседневной жизни.

    Может быть нашей Амурской области первой открыть вот такой «Амурской областной Центр сбора социальных позитивных предложений», а в городах и районах свои аналогичные – городские и районные Центры? ))

  • Владимир 5

    Владимир 5
    4 часа назад

    ваш вопрос будет рассмотрен ..... Сказочники

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад

    DeamonX



    амурчане смогут.. обратиться напрямую к губернатору Амурской области

    ...

    После выборов все урны привезут в областное правительство. В контрольном управлении аппарата губернатора их вскроют и систематизируют бланки. После чего начнется работа с обращениями амурчан.



    Напрямую? Непосредственно через урны? Мда...



    мусорные?

  • ПК

    ПК
    4 часа назад

    Как можно обратиться к губернатору "напрямую", если амурчанин будет находиться за пределами области?

  • системник

    системник
    3 часа назад

    Лукавит губернатор. Чиновники контрольного управления будут решать, что с кем делать и что донести до губернатора.

  • MAX18y

    MAX18y
    3 часа назад

    А может разумнее направлять предложения губернатору по электронной почте. Давайте будем распоряжаться бюджетом области в интересах жителей, а не для повышения процента явки избирателей на выборах.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Шоу "Уральские пельмени" а не выборы, что творят на местах ради явки.Треть жителей разбежались из списочного состава, а всем хочется максимум в %.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    А перед выборами губернатора ходили по квартирам и собирали предложения на дому.

    Интересно, куда потом эти предложения делись? И нет ли некоторых из этих предложений в зеленой папочке Путина?

  • Значит так

    Значит так
    2 часа назад



    После выборов все урны привезут в областное правительство. В контрольном управлении аппарата губернатора их вскроют и систематизируют бланки. После чего начнется работа с обращениями амурчан.



    А, может, так и произойдет. После выборов все урны (избирательные) привезут в областное правительство и только там вскроют. Чтобы на местах никто не знал, кто же на самом деле избран

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    А до 18 марта почему нельзя обращаться? Занят будет? В Бомнак на празднике оленя ленточку перерезать поедет?

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    2 часа назад

    удален

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Перед каждого рода выборов,это делают---агитаторы,ходят по квартирам спрашивают о проблемах,записывают,на этом дело и заканчивается,уже это проходили,развод полный...

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Губер, ты давай готовься дороги все асфальтировать, как вова приказал. Больницы назад в деревни вертай. И штоб люди в области до 80 лет жили. Так стерх мечтает. Помечтаем и мы.....

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    foxik62

    дороги все асфальтировать



    Участок дороги по улице Шимановского, между улицами Октябрьской и Красноармейской, в план на лето 2019 года поставьте! Люди задыхаются от пыли, гробят личный автотранспорт!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Где раздают эти бланки? Мне есть чего "напрямую" сказать! ​

  • Братеев

    Братеев
    21 минута назад

    да всё равно денег нет

  • mm_ПИМ

    mm_ПИМ
    13 минут назад

    Неужели удосужусь получить ответ от самого...

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