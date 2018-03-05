Губернатор предложил амурчанам обратиться к нему напрямую

Фото: www.instagram.com/gubernatorlive/

В воскресенье, 18 марта, амурчане смогут не только проголосовать за своего кандидата в президенты России, но обратиться напрямую к губернатору Амурской области с вопросам, просьбой, жалобой или предложением. По всей области сейчас распространяются специальные бланки.

«С сегодняшнего дня в каждом населенном пункте области начнут раздавать специальные бланки. Заполните их, принесите 18 марта и опустите в специальные урны "Обратись к губернатору напрямую!". Урны будут находиться в помещениях избирательных комиссий», – написал Александр Козлов у себя в Инстаграме.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что всего напечатано более 400 тысяч таких бланков. Их развозят по районам области, можно их получить и в Благовещенске. Любой избиратель может заранее не спеша дома заполнить бланк, а потом в день выборов отправить его губернатору.

18 марта бланки можно будет поместить в специальные урны, которые расположат в помещениях избирательных комиссий. Даже если избирателю не удалось заранее найти бланк, он сможет получить его на месте у волонтеров, заполнить и бросить в специальную урну.

После выборов все урны привезут в областное правительство. В контрольном управлении аппарата губернатора их вскроют и систематизируют бланки. После чего начнется работа с обращениями амурчан.