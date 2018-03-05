Более 100 жителей КНДР мигрировали в Приамурье в 2017 году

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Амурстат продолжает публиковать статистику, связанную с миграцией населения в Приамурье в 2017 году. 5 марта появились сведения о том, сколько в регион в прошлом году мигрировало жителей других стран.

Так, в 2017 году в Амурскую область приехали 605 человек из Китая, 129 – из КНДР, 28 – из Афганистана, 19 – из Грузии и 15 – из Вьетнама. В общей сложности из зарубежных стран в Приамурье в прошлом году мигрировали 1 049 человек (без учета стран СНГ).

Что касается стран СНГ, то среди приехавших в Приамурье в 2017 году основную долю составили мигранты из Армении (22 %), Киргизии (21 %), Украины (21 %), Узбекистана (13 %) и Таджикистана (13 %).

В то же время 851 амурчанин в прошлом году уехал жить в другие страны. Из них 452 человека мигрировали в Китай, 100 – в КНДР, 27 – в Афганистан, 10 – в Германию, 13 – в США, 8 – в Канаду, 14 – в Грузию, 5 – в Израиль, по 4 человека – в Австралию и Италию.

Как сообщало Амур.инфо, по предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения Амурской области на 1 января 2018 года составила 798 тысяч человек. За 12 месяцев жителей Приамурья стало меньше на 3,7 тысячи человек. Главным каналом убыли населения региона выступает миграция: общее снижение численности населения на 35 % обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и на 65 % – миграционным оттоком из области.

За счет миграции амурские города и села в 2017 году потеряли 2 104 жителей. Городских жителей стало на 1 215 человек меньше, а села оставили 889 жителей.