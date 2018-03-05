Амурчан предупредили о запрете вести работы вблизи линий связи в период выборов

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На официальном сайте администрации Благовещенского района появилось обращение к местным жителям. Людей предупреждают о том, что в период проведения выборов президента России запрещено проводить всякого рода работы вблизи подземных и воздушных линий связи ПАО «Ростелеком».

«Вниманию жителей Благовещенского района! В связи с обеспечением бесперебойной работы каналов связи при проведении выборов президента Российской Федерации в период с 17 по 19 марта 2018 года ПАО "Ростелеком" предупреждает о запрете всякого рода работ в охранной зоне (на расстоянии 2-х метров с каждой стороны) и вблизи подземных и воздушных линий связи ПАО "Ростелеком" в этот период. Ответственность за невыполнение этого требования предусмотрена пунктом 2 статьи 13.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях», – говорится в обращении.

В нем отмечается, что при планировании или организации работ в охранной зоне или вблизи линий связи «Ростелекома» после проведения выборов, необходимо сделать запрос. Он нужен для того, чтобы согласовать работы с «Ростелекомом».

В пресс-службе Амурского филиала ПАО «Ростелеком» ИА «Амур.инфо» подтвердили подлинность этой информации, однако от каких-либо комментариев воздержались.

2 марта Амур.инфо сообщало, что в Амурской области завершился монтаж оборудования для видеонаблюдения на выборах президента России. В помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий установили 294 системы видеонаблюдения.

За выборами в 2018 году видеонаблюдение будет осуществляться по новой технологии. Вместо объемных программно-аппаратных комплексов в местах голосования и подсчета голосов устанавливают компактные IP-камеры. Их подключают к Интернету без компьютера или иных внешних устройств. В центры обработки данных, расположенные в разных регионах страны, видео с камер будет передаваться по защищенным каналам связи.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на специальном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

Выборы президента России пройдут по всей стране 18 марта. Россияне будут выбирать главу государства из восьми кандидатов.