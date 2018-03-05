В Приамурье теплая и ясная погода: прогноз на 6 марта

Фото: Wikipet

В Амурской области 6 марта будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер выберет северное, северо-западное направление и разгонится до 1-6 метров в секунду, днём его порывы достигнут 11 метров в секунду.

Температура ночью составит 21…26 градусов мороза, местами понижаясь до минус 30…35. Днем столбики термометров покажут 7…12 градусов ниже нуля, по северу в отдельных районах – минус 13…18. В Благовещенске в этот день ожидается ясная погода, без осадков. Ветер будет северо-западным, слабым до умеренного. Температура ночью составит минус 20…22, днем около минус 8, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL