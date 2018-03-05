Жительница Благовещенска вырастила зимой пять тысяч тюльпанов

Жительница Благовещенска занялась необычным хобби – она выращивает тюльпаны. Необычно в этом то, что девушка с первого раза решилась вырастить 5 600 цветов. И подтолкнули ее к этому местные цветочные магазины, точнее, их ассортимент.

Виктория Куценко призналась корреспонденту ИА «Амур.инфо», что занялась разведением цветов в «промышленных масштабах» не столько из желания получить прибыль, сколько для того, чтобы понять – насколько реально вырастить качественные цветы.

«Наши местные магазины продают не совсем качественный товар. При этом я увидела, какие цветы можно купить на западе России. И мне стало интересно: почему так? Особенно, учитывая, что цены у нас какие-то заоблачные!».

Виктория стала изучать вопрос, познакомилась с людьми, которые сами выращивают в России цветы. И решилась на эксперимент. Вместе с единомышленниками они купили 5 600 луковиц и взялись за работу.

«Вложений особых не потребовалось: семена, специальное помещение около 30 квадратных метров и немного потратились на автоматизацию хотя бы нескольких процессов, – рассказала девушка. – Но разведение тюльпанов оказалось не очень простым делом. Приходилось чуть ли не сутками там находиться».

При массовом разведении нужно не просто вырастить цветы, а вырастить их в срок и в товарном виде. Виктория призналась, что в итоге у них проросли практически все луковицы, но отбраковать им пришлось очень много. Немало цветов выглядели не для прилавка: не тот размер, не та форма.

«Тюльпаны – очень привередливые растения, – призналась девушка. – Даже розу или лилию вырастить проще. Им нужны строго определенные условия: высокая влажность, строгий температурный режим. Сначала нужно охладить луковицы – до температуры +5 градусов. Потом нужно их высадить в специальный грунт. И потом три месяца цветы должны находиться в земле полностью без света. Потом им постепенно надо давать всё больше тепла и света. В итоге их надо освещать практически 24 часа в сутки».

Виктория рассказала, что их цветы уже высоко оценили в городе. Поэтому у них есть желание на будущий год организовать небольшую теплицу, где можно будет вырастить по-настоящему красивые тюльпаны.