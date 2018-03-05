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сегодня, 13:19 9

Жительница Благовещенска вырастила зимой пять тысяч тюльпанов

Жительница Благовещенска вырастила зимой пять тысяч тюльпанов

Жительница Благовещенска занялась необычным хобби – она выращивает тюльпаны. Необычно в этом то, что девушка с первого раза решилась вырастить 5 600 цветов. И подтолкнули ее к этому местные цветочные магазины, точнее, их ассортимент.

Виктория Куценко призналась корреспонденту ИА «Амур.инфо», что занялась разведением цветов в «промышленных масштабах» не столько из желания получить прибыль, сколько для того, чтобы понять – насколько реально вырастить качественные цветы.

«Наши местные магазины продают не совсем качественный товар. При этом я увидела, какие цветы можно купить на западе России. И мне стало интересно: почему так? Особенно, учитывая, что цены у нас какие-то заоблачные!».

Виктория стала изучать вопрос, познакомилась с людьми, которые сами выращивают в России цветы. И решилась на эксперимент. Вместе с единомышленниками они купили 5 600 луковиц и взялись за работу.

«Вложений особых не потребовалось: семена, специальное помещение около 30 квадратных метров и немного потратились на автоматизацию хотя бы нескольких процессов, – рассказала девушка. – Но разведение тюльпанов оказалось не очень простым делом. Приходилось чуть ли не сутками там находиться».

При массовом разведении нужно не просто вырастить цветы, а вырастить их в срок и в товарном виде. Виктория призналась, что в итоге у них проросли практически все луковицы, но отбраковать им пришлось очень много. Немало цветов выглядели не для прилавка: не тот размер, не та форма.

«Тюльпаны – очень привередливые растения, – призналась девушка. – Даже розу или лилию вырастить проще. Им нужны строго определенные условия: высокая влажность, строгий температурный режим. Сначала нужно охладить луковицы – до температуры +5 градусов. Потом нужно их высадить в специальный грунт. И потом три месяца цветы должны находиться в земле полностью без света. Потом им постепенно надо давать всё больше тепла и света. В итоге их надо освещать практически 24 часа в сутки».

Виктория рассказала, что их цветы уже высоко оценили в городе. Поэтому у них есть желание на будущий год организовать небольшую теплицу, где можно будет вырастить по-настоящему красивые тюльпаны.

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#жизнь #торговля

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • MAX18y

    MAX18y
    8 часов назад

    Молодцы!!!

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    красивые тюльпанчики.

  • Одисей

    Одисей
    7 часов назад

    Интересно какова себистоимость тюльпана получилась? Вышло дешевле чем в магазине?

  • Сифонштейн

    Сифонштейн
    7 часов назад

    В Приморье выращивают тюльпаны,цена на продажу 40р

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    7 часов назад

    Тюльпаны, которые обычно продаются в цветочных магазинах к 8 марта такиииие позорные, за них и 10 рублей жалко.

    а эти- шикарррные!

  • тaак...

    тaак...
    6 часов назад

    очень красивые.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    6 часов назад

    в Швеции на продажу коноплю выращивали.....

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Мой батя на Камчатке выращивал тюльпаны в теплице и открытом грунте.

    Ничего особенного.

  • Prokaznik

    Prokaznik
    3 часа назад

    3месяца в земле без света,ахаахаааааа,а че в земле свет есть?

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