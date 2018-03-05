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сегодня, 12:13 0

В Благовещенске случился пожар в лифте

В Благовещенске случился пожар в лифте
Фото: pxhere.com

5 марта в Благовещенске пожарные выезжали тушить возгорание, случившееся в многоэтажном доме. Оно произошло в лифте. С пламенем пожарные быстро справились.

Сообщение о пожаре в 9-этажном доме по адресу: улица Горького, 118, поступило в 11:24. Пожарные прибыли на место в 11:30. Они потушили возгорание в лифте на первом этаже при помощи порошкового огнетушителя.

Люди во время инцидента не пострадали, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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