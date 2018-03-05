В Тынде убрали снег, с которым пыталась бороться бабушка с тесаком
В понедельник, 5 марта, в Тынде начали счищать слежавшийся снег. Горожанин записал на видео, как пожилая женщина рубит снег широким ножом. Очевидец предположил, что к этому пенсионерку подтолкнуло бездействие дворников. Вскоре после публикации на Амур.инфо позвонил очевидец и рассказал, что снег начали убирать.
Судя по новой видеозаписи, человек в оранжевом жилете лопатой убирает слежавшийся снег. По толщине снежного покрова можно судить, что его не убирали всю зиму – слой достаточно толстый. «Что, заставили чистить? После передачи, наверное?» – спрашивает автор видео у дворника. Мужчина отвечает, что не знает предысторию о бабушке с тесаком.
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