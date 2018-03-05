В Тынде убрали снег, с которым пыталась бороться бабушка с тесаком

Судя по новой видеозаписи, человек в оранжевом жилете лопатой убирает слежавшийся снег. По толщине снежного покрова можно судить, что его не убирали всю зиму – слой достаточно толстый. «Что, заставили чистить? После передачи, наверное?» – спрашивает автор видео у дворника. Мужчина отвечает, что не знает предысторию о бабушке с тесаком.