Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:57 9

В Тынде убрали снег, с которым пыталась бороться бабушка с тесаком

В Тынде убрали снег, с которым пыталась бороться бабушка с тесаком

В понедельник, 5 марта, в Тынде начали счищать слежавшийся снег. Горожанин записал на видео, как пожилая женщина рубит снег широким ножом. Очевидец предположил, что к этому пенсионерку подтолкнуло бездействие дворников. Вскоре после публикации на Амур.инфо позвонил очевидец и рассказал, что снег начали убирать.

Судя по новой видеозаписи, человек в оранжевом жилете лопатой убирает слежавшийся снег. По толщине снежного покрова можно судить, что его не убирали всю зиму – слой достаточно толстый. «Что, заставили чистить? После передачи, наверное?» – спрашивает автор видео у дворника. Мужчина отвечает, что не знает предысторию о бабушке с тесаком.

Просмотров всего: 1430

#ЖКХ #происшествия #Тында

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    до чего народ довели благодетели

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Это министр жкх области на видео трудится? Молодец, видно, что работает.

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Братеев

    до чего народ довели благодетели



  • Владимир 5

    Владимир 5
    8 часов назад

    нафиг поторопились - месяца 2 и само пройдет

  • тортик53

    тортик53
    5 часов назад

    Давно известен надежный способ заставить власти почистить тротуар от наледи - Написать краской "Навальный". До 18го марта можно "Грудинин" еще писать.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    4 часа назад

    тортик53Давно известен надежный способ заставить власти почистить тротуар от наледи - Написать краской "Навальный". До 18го марта можно "Грудинин" еще писать.


    Хорошая идея, надо попробовать....

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Тесак - это колюще-рубящее холодное оружие. То что в руках у жительницы Тынды - кухонный топорик.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    тортик53

    Давно известен надежный способ заставить власти почистить тротуар от наледи - Написать краской "Навальный". До 18го марта можно "Грудинин" еще писать.



    в Белоруссии - пишут достал ... Правда там тупорылые сатрапы сразу винтят не спрашивая кто достал .

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Бабки -это сила!!!!!!Все решают бабки в этом мире!

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Михайловском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали теплотрассу

сегодня, 19:24
Происшествия

В Благовещенске выявлен случай заболевания гриппом A(H3N2)
Происшествия 12

В Благовещенске легковушка въехала в буксировочный трос

Происшествия 6

Жители Благовещенского района отсудили у мошенницы свой дом