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Благовещенские спасатели помогли собаке, примерзшей к земле

Благовещенские спасатели помогли собаке, примерзшей к земле

Спасатели городского поисково-спасательного отряда пришли на помощь замерзающей собаке. По словам очевидцев, животное уже фактически вмерзло в землю. Теперь спасители срочно ищут хвостатому дом.

Сообщение о животном, которое неподвижно лежит на земле, но подает признаки жизни, поступило спасателям утром. Они выехали на место. Сколько времени собака провела на холодной земле, неизвестно. Но, по словам очевидцев, лапы у нее уже были скрючены и не двигались.

«Минут 30 она у нас уже, начала подавать признаки жизни. Отбежала и сразу легла, видимо, лапы начинают оттаивать, и, скорее всего, она испытывает сильную боль», – рассказала Екатерина Баликоева, спасатель-психолог поисково-спасательного отряда города.

Было принято решение временно разместить найденыша в одном из тёплых боксов управления по делам ГОЧС Благовещенска, но максимум до вечера. Затем собаку придётся выпустить. Те, кто может забрать животное на передержку или домой, могут связаться с Екатериной по номеру: 8-914-575-31-46.

Просмотров всего: 3527

#животные #жизнь #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Токарев

    Токарев
    7 часов назад

    Хоть кто то не прошел мимо, БРАВО

  • ООШШ

    ООШШ
    7 часов назад

    Добро --возвращается вдвойне---очень хочется в это верить!

  • Дарья

    Дарья
    6 часов назад

    молодцы

  • Владимир 5

    Владимир 5
    6 часов назад

    служба ветеринарной очистки помогла бы не хуже

  • BGAO1

    BGAO1
    2 часа назад

    За то когда людям помощь нужна, сто отговорок найдут. (кроме конечно пожаров и всяких ЧС) А так собачкам помогают да кошечек с деревьев сымают.Несколько лет назад я ехал по п. Бурея к поезду и посадил автомобиль в грязь, там теплотрассы делали или что там. На дворе ночь, похолодало, - 7-10, бензин спалил пытаясь вырваться сам из грязи. Звоню, в 01 объяснил все, что замерзаю. Ответ: ещё не холодно, мы на такое не выезжаем.

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    хорошо, что помогли. А ведь столько мимо прошло, равнодушно. Потом таким и аукается

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Господи, какой ужас. Бедное животное.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    BGAO1За то когда людям помощь нужна, сто отговорок найдут. (кроме конечно пожаров и всяких ЧС) А так собачкам помогают да кошечек с деревьев сымают.Несколько лет назад я ехал по п. Бурея к поезду и посадил автомобиль в грязь, там теплотрассы делали или что там. На дворе ночь, похолодало, - 7-10, бензин спалил пытаясь вырваться сам из грязи. Звоню, в 01 объяснил все, что замерзаю. Ответ: ещё не холодно, мы на такое не выезжаем.


    Любые добрые дела делать- это не грех.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    У меня вообще случай был, застряли под Михайловкой Благовещенского района, пока сами пытались выбраться стало темнеть, связь брала только при под'еме на сопку, в машине двое взрослых и ребёнок 7 лет. Так вот когда уже стало понятно, что самим не выбраться, позвонили в 112, кое как об'яснили где мы, в ответ оператор (девушка) предложила следующее, сейчас приедут спасатели из Михайловки (там есть пожарная часть) и заберут женщину с ребёнком и отвезут в Михайловку.

    Гостиниц в Михайловки нет, на вопрос что ночью на улице села делать женщине с маленьким ребёнком оператор так и не ответила.

    Приехавшие на помощь спасатели на УАЗе тоже очень настаивали поехать с ними в Михайловку, а водитель типа пусть тут сидит до утра.

    Нам таки удалось убедить спасателей дернуть машину, на наше счастье машину удалось вытащить, перспектива ночевать с ребёнком на улице незнакомого села прошла мимо. Но сам подход к спасению довольно странный.

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