Благовещенские спасатели помогли собаке, примерзшей к земле

Спасатели городского поисково-спасательного отряда пришли на помощь замерзающей собаке. По словам очевидцев, животное уже фактически вмерзло в землю. Теперь спасители срочно ищут хвостатому дом.

Сообщение о животном, которое неподвижно лежит на земле, но подает признаки жизни, поступило спасателям утром. Они выехали на место. Сколько времени собака провела на холодной земле, неизвестно. Но, по словам очевидцев, лапы у нее уже были скрючены и не двигались.

«Минут 30 она у нас уже, начала подавать признаки жизни. Отбежала и сразу легла, видимо, лапы начинают оттаивать, и, скорее всего, она испытывает сильную боль», – рассказала Екатерина Баликоева, спасатель-психолог поисково-спасательного отряда города.

Было принято решение временно разместить найденыша в одном из тёплых боксов управления по делам ГОЧС Благовещенска, но максимум до вечера. Затем собаку придётся выпустить. Те, кто может забрать животное на передержку или домой, могут связаться с Екатериной по номеру: 8-914-575-31-46.