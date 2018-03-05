Модульные здания строителей ГЭС подарят Бурейскому району под учреждения культуры

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Губернатор Амурской области встретился с гендиректором «Русгидро» Николаем Шульгиным. Они обсудили вопрос погашения задолженности за тепло и электроэнергию потребителями Приамурья.

Также руководители обсудили оптимизацию затрат на электроэнергию для отдельных категорий потребителей при присоединении крупных предприятий к ЕНЭС, тарифное регулирование.

Особое внимание было уделено поиску путей снижения затрат на электроэнергию сельхозпроизводителей области, реализующих инвестиционные проекты в животноводстве и тепличном овощеводстве. В частности, таких предприятий, как СПХ «Тепличный», ООО «Агросев», ООО «Амурптицепром», для которых затраты на электричество являются значительной статьей расходов.

На встрече была достигнута договоренность о быстром решении этого вопроса со стороны энергетиков, а также было принято решение о создании рабочей группы по сотрудничеству в электроэнергетике, в состав которой войдут представители областного правительства, «РусГидро» и региональных энергокомпаний.

Александр Козлов также обратился к руководителю ПАО «РусГидро» с просьбой безвозмездно передать в собственность Бурейского района конструкции быстровозводимых модульных зданий, которые скоро прекратят использоваться строителями Нижне-Бурейской ГЭС. Губернатор отметил, что в случае положительного решения со стороны энергетиков, переданные помещения будут использоваться в поселке Талакан и в селе Виноградовка Бурейского района под размещение учреждений культуры.

Кроме этого, губернатор передал Николаю Шульгинову просьбу нескольких пожилых граждан, имеющих садовые участки вблизи Райчихинской ГРЭС, которым было бы удобно добираться до своих дач по технологической дороге, идущей через территорию электростанции. Председатель правления ПАО «РусГидро» пообещал положительно решить оба вопроса, связанных с улучшением качества жизни амурчан, сообщает пресс-служба областного правительства.