В Белогорске у торговца выявили просроченную свинину
28 февраля в Белогорске служащие отдела государственного ветеринарного надзора провели внеплановую проверку местного индивидуального предпринимателя. В работе торговца были выявлены нарушения: выяснилось, что он хранит просроченную продукцию.
На территории торговой точки хранилась свинина с истекшим сроком годности. Вес выявленной просрочки составил почти 40 килограммов, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.
В отношении предпринимателя был составлен протокол об административных правонарушениях. Ему выдали предписание об устранении нарушений. В итоге просроченная продукция была уничтожена.
Просмотров всего: 1219
#Белогорск #происшествия #торговля