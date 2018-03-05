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сегодня, 11:43 6

В Белогорске у торговца выявили просроченную свинину

В Белогорске у торговца выявили просроченную свинину
Фото: fair.ru

28 февраля в Белогорске служащие отдела государственного ветеринарного надзора провели внеплановую проверку местного индивидуального предпринимателя. В работе торговца были выявлены нарушения: выяснилось, что он хранит просроченную продукцию.

На территории торговой точки хранилась свинина с истекшим сроком годности. Вес выявленной просрочки составил почти 40 килограммов, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

В отношении предпринимателя был составлен протокол об административных правонарушениях. Ему выдали предписание об устранении нарушений. В итоге просроченная продукция была уничтожена.

Просмотров всего: 1219

#Белогорск #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    да вон везде Бразилию продают 80х годов-посмотрите чем Лесков торгует

  • ООШШ

    ООШШ
    10 часов назад

    Это простой народ знает только, каким его мясом кормят,а больше никто,да и зачем им знать...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    8 часов назад

    не поделился ?

  • 123.rewq

    123.rewq
    8 часов назад

    ООШШ

    Это простой народ знает только, каким его мясом кормят,а больше никто,да и зачем им знать...



    Меньше знаешь, крепче здоровье

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    8 часов назад

    тоже мне новость

    http://www.28.rospotrebnadzor.ru/tidings/?year=2018&id=4475

    http://www.28.rospotrebnadzor.ru/tidings/?year=2018&id=4456

    и так далее

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Опять Обама, Путин, Мелюков (не нужное зачеркнуть) виноват!

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