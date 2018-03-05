В Белогорске у торговца выявили просроченную свинину

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28 февраля в Белогорске служащие отдела государственного ветеринарного надзора провели внеплановую проверку местного индивидуального предпринимателя. В работе торговца были выявлены нарушения: выяснилось, что он хранит просроченную продукцию.

На территории торговой точки хранилась свинина с истекшим сроком годности. Вес выявленной просрочки составил почти 40 килограммов, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

В отношении предпринимателя был составлен протокол об административных правонарушениях. Ему выдали предписание об устранении нарушений. В итоге просроченная продукция была уничтожена.