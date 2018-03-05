Первые компании Приамурья получили разрешение на экспорт пшеницы в Китай

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Первые шесть амурских компаний включили в реестр экспортеров пшеницы в Китай. Ввоз зерна одобрило главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР. Но, как рассказали в одной из компаний, это еще не окончательное разрешение.

Все включенные в реестр предприятия зарегистрированы в Благовещенске. Как пояснили в амурском Россельхознадзоре, для того, чтобы начать экспорт пшеницы компании должны обратиться в ведомство с заявкой.

«Перед отправкой пшеницу необходимо проверить на соответствие всем нормам. Берутся образцы зерна и отправляются в референтный центр, где смотрят на карантинные организмы. После этой процедуры выдаются фитосанитарные документы. Процедура занимает дня три», – пояснили в региональном Россельхознадзоре.

Однако, как пояснили в компании «Амурагрокомплекс», не все так просто. Помимо включения в реестр экспортеров и получения фитосанитарных документов от амурского Россельхознадзора, еще необходимо разрешение карантинной службы Китая. Без него пшеница сможет пересечь границу, но дальше уже не продвинется.

«Разрешение на экспорт – новость важная и значительная. Всех китайских партнеров заинтересованных в нашей пшенице мы уведомили. Они по своей линии карантинной службы, это аналог нашего Россельхознадзора, тоже уточняют все эти моменты: карантинная служба Китая тоже должна дать разрешение. В настоящее время согласовываются конкретные даты отправки, уточняются точные сроки отгрузки и объемы. Потребление у них громадное: лапша, пельмени – это все мука, мука нашего качества в том числе. Пшеницу из Амурской области никогда туда не экспортировали, поэтому интерес большой», – рассказал Михаил Фаворов, начальник отдела продаж ООО «Амурагрокомплекс».

Еще в одной компании, вошедшей в реестр экспортеров, сообщили, что они являются перекупщиками зерна, но пока пшеница интерес для них не представляет.

«Мы не являемся фермерским хозяйство, нас привлекает купить у фермеров и перепродать в Китай. Фермеры хотели продавать в районе 6,5-7 тысяч рублей за тонну. Китайская сторона готова была покупать за эту же цену, в зависимости от качества пшеницы, но у нас тогда не было никакой выгоды, учитывая транспортные расходы. Для того чтобы одна машина уехала в Китай по понтонному мосту – эта услуга стоит 19,5 тысячи рублей. При средней загруженности машины в 22 тонны – это практически тысяча рублей на тонну. Также в расходы нужно включать погрузку, разгрузку, насыпью ее тоже нерентабельно везти, поэтому расходная часть очень большая. Транспортные расходы мы берем на себя, и получалась себестоимость без какой-либо накрутки. На данный момент я цены не мониторю: пшеница пока не интересна, так как сои очень много», – поделился представитель благовещенской компании, включенной в реестр экспортеров пшеницы.

Как сообщало Амур.инфо, в конце февраля 2018 года Китай снял запрет на ввоз пшеницы из шести регионов, в том числе Амурской области. Согласование по включению амурских компаний в список экспортеров пшеницы в Поднебесную шло несколько месяцев. Те, кто хочет попасть в этот реестр, могут оформить заявку на сайте федерального Россельхознадзора или обратиться в региональное ведомство.