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сегодня, 11:08 1

Четыре амурские команды КВН получили право играть в центральной Тихоокеанской лиге

Четыре амурские команды КВН получили право играть в центральной Тихоокеанской лиге
Фото: vk.com

Пять амурских команд КВН поехали в Хабаровск на фестиваль центральной Тихоокеанской лиги, гала-концерт которого состоялся в воскресенье, 4 марта. В итоге все пять завоевали право участвовать в сезоне лиги. Первые игры пройдут в мае 2018 года.

На фестиваль в Хабаровск поехали: «Сборная Района» (БГПУ), «16+» и «Фанта лайф» (АмГУ), «Стрекоза» (село Черемхово), «Кадры Селу» (ДальГАУ).

С командами работали редакторы Евгений Романцов и Виталий Коломиец, которые были авторами ряда известных коллективов, таких как «Утомленные солнцем», «БАК-соучастники» и «Азия-микс».

По итогам гала-концерта жюри пригласило в сезон «Сборную Района», «16+», «Фанту лайф» и «Стрекозу». После просьбы ведущего к ним присоединились и «Кадры Селу». Всего участниками сезона стали 15 коллективов со всего Дальнего Востока. Треть команд – из Приамурья. Шире представлены только хозяева – шесть команд из Хабаровского края. Имеются также представители Магадана, Владивостока, Иркутска.

Следующим этапом станут четвертьфинальные игры, которые пройдут в мае. Чемпион лиги определится в конце года. Лучшая команда Дальнего Востока получит право выступить на следующий год в телевизионной лиге. Так, чемпион 2017 года – «Сборная Хабаровского района» в апреле дебютирует на Первом канале в «Премьер-лиге».

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#конкурсы

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Комментарии
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    5 часов назад

    А что, центр наконец то перенесли в Тихий океан?

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