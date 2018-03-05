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сегодня, 10:57 0

При пожаре в Сковородине получили ожоги мужчина и женщина

При пожаре в Сковородине получили ожоги мужчина и женщина
Фото: tvc.ru

В ночь на 5 марта в городе Сковородино тушили деревянный дом. Не обошлось без пострадавших – в больницу были доставлены мужчина и женщина.

Дом, о котором идет речь, нежилой и заброшенный. Сообщение о пожаре поступило 4 марта в 23:30. На момент прибытия боевых расчетов дом горел изнутри открытым пламенем.

При пожаре пострадали женщина 1987 года рождения и мужчина 1957-го, их с ожогами доставили в травматологическое отделение Сковородинской центральной районной больницы. Как люди оказались в заброшенном доме, пока непонятно, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

В тушении пламени участвовали боевые расчеты 45-й пожарной части, добровольная пожарная дружина поселка Лесной. Угрозы каким-либо еще строениям во время пожара не было.

По факту инцидента сейчас проводится разбирательство.

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#пожары #происшествия #Сковородино

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