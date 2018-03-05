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сегодня, 10:51 2

Жительница Тынды вышла с тесаком на борьбу со льдом

В редакцию ИА «Амур.инфо» жители северной столицы Амурской области прислали видеозапись. На видео запечатлена пожилая женщина, которая большим ножом рубит слежавшийся снег. По-видимому, пенсионерка постоянно пользуется этим маршрутом и, устав от затрудненного прохода, взяла решение проблемы в свои руки.

«Работа коммунальных служб. Город Тында, улица Красная Пресня, 23. Бабуля принесла из дома ножик, даже тесак, и сама себе прорубает путь. Пусть будет стыдно коммунальным службам», – комментирует очевидец.

Как пояснил житель Тынды, знакомый с ситуацией, ступени, под которыми образовалась ледяная корка, ведут от жилых домов к магазинам в центре города. По словам тындинца, в настоящее время состояние тротуаров удовлетворительное. «Приближение весны пока не ощущается. Раньше к 8 марта уже начиналась капель», – отметил житель Тынды.

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#ЖКХ #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    тесак))))) Мачете убивает 3)))

  • Владимир 5

    Владимир 5
    10 часов назад

    если нечем заняться -пусть убирает

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