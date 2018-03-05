Благовещенская Бурхановка снова начала парить (видео)

В речку Бурхановку в Благовещенске снова поступает горячая вода. На это обратил внимание житель города Алексей, он прислал ИА «Амур.инфо» видео.

Видео с парящей речкой было снято утром 5 марта в районе перекрестка улиц Горького и Театральной.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что на место выехали специалисты. Они выяснят, что стало причиной происходящего.

Над Бурхановкой стоял пар этой зимой и раньше. На это горожане обращали внимание в феврале. В начале марта речка также наполнялась водой, но тогда пара не было, отмечали благовещенцы.