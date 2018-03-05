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сегодня, 10:24 9

Благовещенская Бурхановка снова начала парить (видео)

Благовещенская Бурхановка снова начала парить (видео)

В речку Бурхановку в Благовещенске снова поступает горячая вода. На это обратил внимание житель города Алексей, он прислал ИА «Амур.инфо» видео.

Видео с парящей речкой было снято утром 5 марта в районе перекрестка улиц Горького и Театральной.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что на место выехали специалисты. Они выяснят, что стало причиной происходящего.

Над Бурхановкой стоял пар этой зимой и раньше. На это горожане обращали внимание в феврале. В начале марта речка также наполнялась водой, но тогда пара не было, отмечали благовещенцы.

Просмотров всего: 1993

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Владимир 5

    Владимир 5
    11 часов назад

    Бурхановка - самая страшная река дальнего востока - когда она выходит с берегов Тонут Блага Хабара и Комсомольск

  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    парит в облаках Бурхановка

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    а чё не парить -народ за воду заплатит

  • Терапевт

    Терапевт
    10 часов назад

    Это вейперам отдельное помещение выделили под Бурхановкой)))

  • ООШШ

    ООШШ
    9 часов назад

    Закупили же технику,обнаруживающие порывы,а воз и ныне там,заплатим же мы, простые граждане,виновных же никогда нет...

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Порыв обнаруживает работяга с лопатой, посменно, я так думаю.

    Ничего не изменилось с первобытных времен. Больше послания слушайте)))

  • Владимир 5

    Владимир 5
    9 часов назад

    vertex

    Порыв обнаруживает работяга с лопатой, посменно, я так думаю.

    Ничего не изменилось с первобытных времен. Больше послания слушайте)))



    не переживай зато САРМАТЫ бороздят так че-то ... Будущее за Вами

  • Владимир 5

    Владимир 5
    7 часов назад

    леонидовну надо туда отправить - она по запаху определит че там

  • nerro

    nerro
    5 часов назад

    "А зачем Париж, если рядом ты паришь?" (песня)

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