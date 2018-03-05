Скончалась редактор «Амурской осени» Ирина Ладыженская

В Москве скончалась редактор фестиваля кино и театра «Амурская осень» Ирина Ладыженская. С Сергеем Новожиловым она проработала более 30 лет. Артисты кинофестиваля называли ее правой рукой президента, а она сама себя – Золушкой на пенсии.

Ирина Борисовна начала работать на «Амурской осени» с самого начала кинофестиваля. О себе она говорила так: «Биография у меня короткая». В 16 лет она окончила школу, пошла поступать на филфак, сдала все экзамены, но ее не приняли. Она пошла работать на «Мосфильм», 20 лет проработала в редакции «Фитиля» – смонтировала 385 выпусков.

В соцсетях высказывают соболезнования по поводу кончины Ирины Ладыженской.

«Ириша, Ириночка, Ирина Борисовна... Твой прямой эфир сегодня оборвался так внезапно.. Мы все были счастливы общением с тобой и ожиданием новой встречи... Ты всегда блистала остроумием, удивляла интеллектом, очаровывала шармом и неподражаемой улыбкой... Ты всегда давала силы жить всем нам, даже тогда, когда у тебя их не было!.. Ты – моя любовь с первого взгляда и первого слова... Ты – моя невосполнимая утрата... Ты – мое ярчайшее впечатление всей жизни! И ты навсегда останешься со мной... Я не прощаюсь!» – написала певица Ирина Шведова.

Ирина Ладыженская очень редко давала интервью. Одно из немногих она дала в программе «С любимыми не расставайтесь» – в 2012 году и только потому, что фестиваль «Амурская осень» праздновал свой юбилей. В конце этой беседы она коснулась темы смерти: «Мое личное мнение – куда ты задумал, туда и ушел. Я еще не знаю, куда я улечу, но мне хотелось бы улететь к Изотову».

Эдуард Изотов – знаменитый артист, сыгравший Иванушку в кинофильме «Морозко». И муж Ирины Ладыженской.

Повтор программы «С любимыми не расставайтесь» можно будет посмотреть в эфире «ТНТ-Благовещенск» 10 марта в 18:00 и в эфире кабельного «Альфа-канала» – 11 марта в 18:50.