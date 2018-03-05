Приамурье вошло в топ-15 регионов по числу иностранных туристов

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В рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург, каждый из которых в 2017 году посетили 4 миллиона и более иностранцев.

По данным исследования, Амурскую область в прошлом году посетили 95 тысяч иностранных туристов. Это обеспечило региону 12-ю строчку рейтинга.

В первую пятерку вошли Краснодарский край (900 тысяч иностранных туристов), Приморье (640 тысяч), Крым (более 500 тысяч), Татарстан (278 тысяч) и Подмосковье (230 тысяч). Далее расположились Иркутская область (211 тысяч), Владимирская область (более 200 тысяч), Ярославская область (более 200 тысяч), Ставрополье (100 тысяч) и Калининградская область (100 тысяч).

В хвосте рейтинга оказались такие российские регионы, как Курская область (14 тысяч иностранных туристов, 46 место), Тверская область (14 тысяч, 47 место), Камчатский край (более 10 тысяч, 48 место), Республика Ингушетия (7 тысяч, 49 место) и Читинская область (3 тысячи, 50 место).

Ранее агентство «ТурСтат» подводило итоги 2017 года по внутреннему туризму. В этом рейтинге Амурская область вошла в топ-50.