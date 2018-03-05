К маю американец Горски решил довести свой рекорд до 30 тысяч Биг-Маков: обзор прессы

Фото: www.peoples.ru

Зарплата федеральных чиновников в 2017 году выросла почти на 3 %; 20-летнюю статую гориллы вдруг посчитали проявлением расизма; в США повышение зарплаты на один доллар серьезно снижает количество больничных. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Ту пачку прессы, что лежит на моем рабочем столе я начал читать с журнала «Загадки планеты», где и нашел сообщение уфологов о том, что инопланетяне давным-давно живут на Земле среди людей. Представители иных цивилизаций в кратчайшие сроки адаптировались к земным условиям, и, обладая более мощным интеллектом, отвоевывают в обществе всё более главенствующие позиции. Отличить от обычных людей, на первый взгляд, их нельзя. Всю заметку пересказывать не буду. И предвижу ваш вопрос: есть ли польза от этой информации?

Есть. Но об этом – уже в другой газете.

Вам статья

В другой газете – в «Известиях» – со ссылкой на Росстат рассказали о том, что средняя зарплата федеральных чиновников в прошлом году выросла на 2,7 %. Быстрее всего зарплаты росли у сотрудников Федерального казначейства, СКР и Росреестра. В среднем госслужащий зарабатывал в 4,2 раза больше, чем врачи, в 4 раза больше, чем учителя и втрое больше, чем население в целом.

Изучив эту заметку в «Известиях», я понял, что собой представляют чиновники: они – живущие среди нас инопланетяне!

Напишут же такое

Кстати, о зарплате. В «Мире новостей» пишут о том, что ученые из Калифорнийского университета проанализировали данные 19 тысяч американцев от 25 до 64 лет. Информацию о занятости, уровне зарплаты, прогулах и состоянии здоровья участников собирали с 1997 по 2013 годы. Выяснилось: повышение зарплаты только на один доллар на 32 % уменьшает вероятность того, что человек не выйдет на работу из-за болезни. То есть, чем выше зарплата, тем крепче здоровье! Потому чиновники в основном здоровы и крепки и подолгу сидят на своих местах.

Полный абзац

И об инопланетянине. Как рассказывает «Собеседник», американец Дон Горски, известный своей любовью к Биг-Макам, планирует к маю сего года съесть 30 тысяч этих бутербродов. Или, как говорят «у них», – сэндвичей. Обычно он поглощает 14 бутербродов в неделю. По его подсчетам, за последние 44 года наберется не более недели, когда он не съел ни одного.

В 2016 году Горски попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который съел больше Биг-Маков, чем любой другой житель планеты. При этом не жиреет, выглядит вполне спортивно и делает на своей приверженности неплохой бизнес: снялся за приличные деньги в двух документальных фильмах, опубликовал автобиографическую книгу и постоянно участвует в телепередачах. «Я собираюсь есть Биг-Маки до конца своих дней, – говорит Горски. – Это по-прежнему мое любимое блюдо».

На посошок

А вот о чем пишут в «Комсомольской правде». В одном из городков Техаса (население примерно 25 тысяч человек) вспыхнул скандал: местные жители посчитали декоративную статую на детской площадке в городском парке «проявлением расизма». Скульптура представляла собою фигуру гориллы в человеческий рост. Её установили примерно 20 лет назад и всегда воспринимали как забавную деталь городского пейзажа. И вот теперь горожане вдруг усмотрели здесь оскорбление в адрес негритянского населения.

Если дело пойдет по нарастающей, то придется во всех зоопарках запретить показ обезьян, наложить запрет на фото с макаками ну и т.п.