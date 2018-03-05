Двое детей пострадали в ДТП в Благовещенске

Фото: gtrk-saratov.ru

2 марта в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали дети. Легковой автомобиль врезался в дерево. Водителя машины привлекли по административной статье.

Авария случилась в 19:19 в районе дома № 22 по Новотроицкому шоссе. Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ist, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате ДТП травмы получили три пассажира, в том числе двое детей 5 и 11 лет. Они были пристегнуты штатным ремнем безопасности с использованием так называемых адаптеров.

Водителя Toyota Ist привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».