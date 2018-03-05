Солнце, до минус 12: прогноз погоды в Амурской области на 5 марта

Фото: fishki.net

5 марта в Амурской области переменно облачно. Скорость северо-западного ветра составит 1-6 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 7-12 градусов ниже нуля, в отдельных районах до минус 20.

В Благовещенске переменно облачно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 2-7, с порывами до 15 метров в секунду. Уличные термометры покажут 8-10 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова